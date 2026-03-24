¿Es recomendable guardar bencina en bidones? Esto es lo que dicen expertos ante el alza de los combustibles en Chile

El lunes de esta semana se informó sobre el inminente alza en los precios de los combustibles en Chile. Desde ese momento, se ha repetido una escena en distintas bencineras: largas filas de conductores que buscan llenar el estanque antes del jueves.

En paralelo, otra situación que se ha podido ver con regularidad es a personas llenando bidones, en un intento por “congelar el precio actual” y ahorrar antes de que entre en vigencia el ajuste. Pero, ¿es recomendable hacer esto?

“Desde una perspectiva técnica, no es recomendable almacenar combustibles, especialmente gasolina. Esta es altamente volátil a temperatura ambiente, lo que genera vapores inflamables que incrementan significativamente el riesgo de incendios o explosiones”, explica a ADN.cl Claudio Villavicencio, asesor del área de Mecánica de INACAP.

“En el caso del diésel, si bien presenta una menor inflamabilidad, igualmente conlleva riesgos asociados a derrames, contaminación y manipulación inadecuada”, profundiza el experto.

Rony Vega, docente de la Escuela de Ingeniería, Duoc UC sede San Andrés de Concepción, coincide con lo antes dicho. “Si un bidón no está bien sellado, los vapores pueden acumularse en un espacio cerrado como un garaje y encenderse con una chispa mínima, incluso al accionar un interruptor eléctrico", advierte a este medio.

Si de todas formas se opta por guardar, hay que tener claro que no sirve cualquier recipiente. Según la normativa vigente de la SEC, estos envases deben contar con una certificación oficial. La regulación establece un código de colores obligatorio para evitar errores fatales o daños en los motores: los bidones rojos son exclusivos para gasolina, los azules para kerosene y los amarillos para petróleo diésel.

“Bajo ninguna circunstancia se debe transportar combustible en botellas de vidrio, envases plásticos no certificados o recipientes sin rotulación, ya que esto aumenta considerablemente el riesgo de accidentes”, explica Villavicencio.

¿Qué le pasa a la bencina guardada en bidones? Hasta riesgo de daños mecánicos

“Los combustibles sufren degradación fisicoquímica con el tiempo. En la bencina ocurre oxidación, pérdida de compuestos volátiles y formación de gomas o barnices”, asegura Vega. Si la bencina se guarda por varias semanas, incluso podría afectar al vehículo con dificultades de arranque, tirones e incluso obstrucción de inyectores.

“En el caso del diésel, puede haber contaminación por agua o crecimiento microbiológico, lo que puede provocar taponamiento de filtros o fallas en el sistema de inyección, afectando directamente el desempeño del motor”, describen desde el Duoc UC.

¿Cuánto combustible se puede guardar?

En domicilios se recomienda no superar los 40 litros de combustible en total, siempre en envases certificados y bajo condiciones seguras.

Al interior de los vehículos la regla sigue siendo usar los bidones correctos, pero en cantidades acotadas, con máximo dos bidones de 20 litros cada uno.

El mensaje final: el eventual ahorro económico no compensa los riesgos de seguridad, sobre todo cuando no se dispone de condiciones adecuadas de almacenamiento.