Cuando Meteora lo cambió todo: a 23 años del disco clave de Linkin Park

En 2003, Linkin Park gozaba de una popularidad sin precedentes tras su arrollador comienzo de carrera con el lanzamiento de su primer álbum, Hybrid Theory, el cual lo catapultó al estrellato y lo convirtió en una de las figuras del género Nu Metal.

Durante aquel año, específicamente el 25 de marzo, la banda liderada por ese entonces por Mike Shinoda y Chester Bennington remeció el mercado con el lanzamiento de su segundo álbum: Meteora.

Con éxitos como “Somewhere I Belong”, “Faint”, “Numb”, entre otros, la banda de California consolidó lo logrado tres años antes con Hybrid Theory.

En las primeras semanas tras su lanzamiento, la revista Billboard consignó que Meteora vendió 810.000 unidades y se posicionó en el primer puesto de la Billboard 200, además, la MTV, en 2003, nombró a Linkin Park como la sexta “mejor banda de la era musical”.

La gestación de Meteora

El productor de este disco fue Don Gilmore, quien también acompañó a la banda en la producción de Hybrid Theory.

El nombre Meteora fue elegido por la banda por la región rocosa que lleva el mismo nombre y que está ubicada en Grecia, donde están construidos numerosos monasterios.

Con este disco, Linkin Park se alejó un poco del sonido logrado en Hybrid Theory y se volvió cada vez más experimental que allanó el camino para sus siguientes lanzamientos.

Además, la banda se lanzó en su primer “Tour Mundial” con el Meteora World Tour que le permitió visitar Escocia, Inglaterra, Alemania, Portugal, Indonesia, Filipinas, China, Tailandia y Singapur.

Chile debió esperar hasta el 2010 para recibir por primera vez a Linkin Park.