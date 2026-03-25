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VIDEO. Los Tenores, entre la aprobación de la reforma a las SADP y el dudoso debut de Fernando Gago en la U

En el programa de este miércoles, nuestros panelistas también comentaron el triunfo de Colo Colo sobre Deportes Concepción.

Javier Catalán

Radio ADN

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En la edición de Los Tenores de este miércoles 25 de marzo, nuestros panelistas comentaron el despacho a ley de la reforma a las Sociedad Anónimas Deportivas luego de 10 años de tramitación.

Cristian Arcos, Rodrigo Hernández, Danilo Díaz, Patricio Barrera y Víctor Cruces analizaron el complejo debut de Fernando Gago como entrenador de la U de Chile y las polémicas de Lucas Assadi, Marcelo Morales y el director de Azul Azul, Aldo Marín, por supuestos vínculos con narcobarristas.

Además, también comentaron el triunfo de Colo Colo sobre Deportes Concepción y la valoración de Fernando Ortiz sobre la regularidad que ha encontrado con los albos.

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Revive la edición de Los Tenores de este miércoles 25 de marzo y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”.

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