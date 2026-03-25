VIDEO. Los Tenores, entre la aprobación de la reforma a las SADP y el dudoso debut de Fernando Gago en la U
En el programa de este miércoles, nuestros panelistas también comentaron el triunfo de Colo Colo sobre Deportes Concepción.
En la edición de Los Tenores de este miércoles 25 de marzo, nuestros panelistas comentaron el despacho a ley de la reforma a las Sociedad Anónimas Deportivas luego de 10 años de tramitación.
Cristian Arcos, Rodrigo Hernández, Danilo Díaz, Patricio Barrera y Víctor Cruces analizaron el complejo debut de Fernando Gago como entrenador de la U de Chile y las polémicas de Lucas Assadi, Marcelo Morales y el director de Azul Azul, Aldo Marín, por supuestos vínculos con narcobarristas.
Además, también comentaron el triunfo de Colo Colo sobre Deportes Concepción y la valoración de Fernando Ortiz sobre la regularidad que ha encontrado con los albos.
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Revive la edición de Los Tenores de este miércoles 25 de marzo y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”.
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