En la edición de Los Tenores de este miércoles 25 de marzo, nuestros panelistas comentaron el despacho a ley de la reforma a las Sociedad Anónimas Deportivas luego de 10 años de tramitación.

Cristian Arcos, Rodrigo Hernández, Danilo Díaz, Patricio Barrera y Víctor Cruces analizaron el complejo debut de Fernando Gago como entrenador de la U de Chile y las polémicas de Lucas Assadi, Marcelo Morales y el director de Azul Azul, Aldo Marín, por supuestos vínculos con narcobarristas.

Además, también comentaron el triunfo de Colo Colo sobre Deportes Concepción y la valoración de Fernando Ortiz sobre la regularidad que ha encontrado con los albos.

Revive la edición de Los Tenores de este miércoles 25 de marzo y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”.