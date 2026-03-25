“Estoy orgulloso de que mis hijos sigan mi camino; este es el club de sus amores y de toda la familia”

Este martes, el plantel juvenil de Santiago Wanderers fue recibido oficialmente en Valparaíso luego de la obtención del histórico título de la Copa Libertadores Sub 20, conseguido tras imponerse en la final ante el poderoso Flamengo.

La actividad se desarrolló en el Estadio Elías Figueroa, donde se reunieron distintas autoridades, jugadores y familiares. Eso sí, no hubo presencia de hinchas al interior del recinto de Playa Ancha.

En medio de los festejos, ADN Deportes conversó con Cristóbal Villarroel, una de las figuras del joven equipo de Wanderers e hijo del histórico Moisés Villarroel, quienes juntos repasaron la hazaña del elenco caturro.

“Estoy contentísimo. Es un logro que era inimaginable el día que viajamos, pero lo decíamos, imaginábamos volver con la Copa en el avión y así fue. Es un sueño cumplido y más con este club hermoso", declaró Cristóbal.

El volante de 19 años también destacó la nueva camada del cuadro porteño y afirmó que “venimos jugando hace mucho tiempo juntos. Ya nos conocemos y nos conocemos nuestra falencia, nuestra debilidad y también nuestra ventaja”.

Además, valoró su llamado a La Roja Sub 20. “Estoy muy contento, hace varios años que soñaba con estar en la selección y no se me daba. Pero ahora que se me dé en una Sub 20 y con estos logros, para mí este año ha sido totalmente hermoso", afirmó.

Las palabras de Moisés Villarroel para su hijo campeón

Por otro lado, el exvolante y campeón con Santiago Wanderers en 2001 valoró el presente de sus hijos en el fútbol profesional y sostuvo: “Es muy importante, primero que todo, para nuestra familia. Hoy día la felicidad es de ellos. Hace un tiempo atrás fue de Martín, subiendo a Primera con Cobreloa y La Serena, también cuando debutó acá con Santiago Wanderers".

“Ahora nos toca acompañar a Cristóbal. Son ellos los protagonistas de este logro y lo tienen que disfrutar. Nosotros ya fuimos y tenemos la obligación, al menos yo como padre, de guiarlo por el buen camino, hacerle entender que tienen que venir muchas cosas más y que se tiene que seguir preparando", añadió.

En esa línea, el ex Colo Colo y mundialista con La Roja remarcó que “esto no es todo. Es un logro muy importante para él, en lo personal, para la familia también, porque estamos muy contentos, para Valparaíso entero. Pero mañana es otro día y tiene que ponerse a disposición del trabajo nuevamente”.

“Si me preguntas a mí, hace tres semanas atrás no nos imaginábamos que iban a volver con la Copa, pero una vez que se fueron dando las cosas, ya nos fuimos entusiasmando nosotros. Todo Valparaíso y todo Santiago Wander también. Es un logro para todo el país", complementó.

Por último, Moisés Villarroel no ocultó su emoción por sus hijos y señaló estar “muy orgulloso por ver que mis hijos sigan el mismo camino y más aún que hayan podido debutar en Santiago Wanders, en el club de sus amores y de toda la familia. Lo más importante es que ellos sean felices donde estén. Nosotros siempre vamos a estar para apoyarlos".