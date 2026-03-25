“Asumo que le di el voto...”: alcaldesa realiza feroz descargo contra el Gobierno por alza de la bencina / Agencia Uno

Un potente descargo realizó Cristina Espinoza, alcaldesa de la comuna de Hualaihué, en la región de Los Lagos, en el marco del alza del precio de los combustibles.

En un registro compartido a través de sus redes sociales, la jefa comunal reconoció haberle dado su voto al Presidente José Antonio Kast. No obstante, realizó una feroz crítica contra el mandatario.

“Quiero hacer un llamado al Gobierno. No me puedo quedar ajena de lo que está ocurriendo con el combustible”, partió señalando la alcaldesa.

Tras ello, Espinoza expresó: “¿Qué están pensando? A nosotros nos afecta en el tema de los transbordadores, todos los alimentos que tienen que venir de Puerto Montt hacia la provincia de Palena".

“Yo también asumo que le di el voto a este caballero, pensando en que todo sería para mejor, y estamos recién comenzando y ya están dejando la escoba”, reconoció la alcaldesa de Hualaihué.

En esa misma línea, la jefa comunal agregó: “Yo no puedo quedar ajena a lo que está sucediendo con mi gente y cuantas veces sea necesario voy a levantar la voz, mil veces, a pesar de que voté por este presidente”.

“Quiero decirles a estas autoridades que no solo se pongan la mano en el corazón, sino que hagan la pega como corresponde, pero no vengan aquí, recién comenzando este Gobierno, a matarnos de un comienzo”, enfatizó la alcaldesa Cristina Espinoza.