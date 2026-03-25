Alcalde Wainraihgt busca mantener horario en Los Lagos y se niega al cambio: “Las circunstancias son muy distintas al resto del país”

El próximo sábado 4 de abril se ejecutará el tradicional y tan bullado cambio de hora en Chile, aunque se sigue marcando diferencia en algunos territorios.

Gran parte del país deberá ajustar sus relojes efectuando un retraso de una 1 hora para dar paso al régimen de invierno.

Sin embargo, en la Región de Los Lagos el ambiente es de resistencia. Una creciente solicitud busca que la zona sea excluida de esta modificación, permitiéndole mantener el huso horario que hoy solo rige para la Región de Magallanes y la Antártica Chilena.

Rodrigo Wainraihgt, alcalde de Puerto Montt, sostiene que la realidad geográfica del sur exige un tratamiento diferenciado debido a que la luz solar se retira mucho más temprano que en el norte, afectando directamente la vida cotidiana de miles de familias.

“Esta solicitud no es un capricho mío como alcalde, sino que es un clamor de la ciudadanía y lo que ocurre en nuestro territorio en donde las circunstancias son muy distintas al resto del país”, expuso.

Factor económico y de seguridad

Uno de los puntos clave que fundamenta esta petición es la integración económica de la zona. La industria salmonera, motor financiero del sur austral, opera en un ecosistema que conecta estrechamente a Los Lagos con Aysén y Magallanes.

Para las autoridades locales, tener horarios distintos dentro de una misma cadena productiva genera fricciones innecesarias.

Wainraihgt enfatiza que la medida cuenta con un respaldo popular abrumador: “Los sondeos que hemos hecho, preguntándole a la gente si quieren mantener la hora o cambiarla y un 90% quiere mantenerla”.

Según el edil, contar con luz natural al finalizar la jornada laboral no solo impacta en la productividad, sino que es una herramienta de seguridad ciudadana y recuperación de espacios públicos.

Mirada científica

Para los especialistas, la viabilidad de un “horario austral único” se analiza bajo el prisma de la neurociencia. Verónica Pantoja Silva, experta en Neuroeducación y Cognición Humana, advierte que cualquier decisión debe sopesar el impacto en los ritmos circadianos, aquellos ciclos biológicos que nuestro cuerpo regula a través de la luz solar.

Aunque reconoce que a nivel técnico es factible, advierte sobre los riesgos del llamado “jet lag social” si el horario oficial se desliga demasiado del ciclo natural.

“Si una región presenta un desfase importante entre su horario oficial y la luz natural, ajustar el huso horario puede favorecer el bienestar cognitivo y emocional de la población”, explica Pantoja.

Mañanas oscuras

La experiencia de Magallanes (evaluada entre 2017 y 2019) dejó lecciones divididas que deberán considerar en Los Lagos. Si bien la población valora positivamente tener tardes con más luz, el costo se paga al inicio del día.

En pleno invierno austral, el sol suele asomar cerca de las 09:00 horas. Esto implica que trabajadores y estudiantes inician sus actividades en penumbra.

“La luz de la mañana es la principal señal que activa el cerebro: regula el reloj circadiano, aumenta el cortisol en niveles adecuados y favorece la activación, la atención y el estado de alerta”, enfatiza Verónica.

La decisión final queda ahora en manos de la Delegación Presidencial, que deberá evaluar si el “clamor ciudadano” de Los Lagos pesa más que los desafíos biológicos de vivir bajo un sol que tarda en despertar.