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VIDEO. Senadora Ciccardini exige renuncia de ministro Quiroz e Iván Moreira sale en su defensa: “Yo tengo la autoridad moral...”

La senadora Daniela Ciccardini (PS) durante el debate por las medidas transitorias para contener el precio del kerosene doméstico exigió la renuncia del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. Iván Moreira (UDI) le respondió de inmediato a la senadora argumentando que “yo no puedo dejar como parlamentario de gobierno que me traten así a un ministro”.

Nicolás Lara Córdova

Senadora Ciccardini exige renuncia de ministro Quiroz e Iván Moreira sale en su defensa: “Yo tengo la autoridad moral...”

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