Sistema que conecta cerebro-computador devuelve movilidad a pacientes paralizados

A los dos lados del Pacífico, científicos buscan cómo lograr que pacientes que sufren parálisis puedan recuperar la movilidad. En EE.UU., Neuralink, la startup de neurociencia financiada por Elon Musk, ha implantado en varios pacientes chips cerebrales experimentales.

En China, la carrera también avanza, según detalla un reportaje de la agencia Xinhua que compartimos a continuación.

En su casa de Beijing, el paciente de apellido Yang, que sufre paraplejia alta, ha logrado, a través de su actividad electroencefalográfica y por medio del “pensamiento”, mover su mano provista de un guante neumático, agarrar una botella de agua mineral sobre la mesa y llevarla lentamente hasta sus labios.

El paciente, de más de cincuenta años, sufrió una lesión medular completa en la vértebra cervical a causa de un accidente de tránsito y lleva más de una década con tetraplejia. Hace tres años tomó la valiente decisión de participar como sujeto en un ensayo de interfaz cerebro-computadora (ICC) semiinvasiva en China.

Después de un duro y sistemático entrenamiento de rehabilitación, ha pasado de depender completamente de otros para alimentarse a poder beber agua por sí mismo con ayuda del guante neumático accionado por su “actividad cerebral”, e incluso tocar notas en un teclado musical.

En octubre de 2023, el equipo de investigación de la Universidad Tsinghua y el Hospital Xuanwu de la Universidad Médica de la Capital realizaron conjuntamente el primer ensayo clínico de implantación de una ICC inalámbrica mínimamente invasiva en China. Dos procesadores de ICC del tamaño de una moneda fueron implantados en el cráneo del señor Yang por neurocirujanos, logrando captar señales neuronales intracraneales de la zona cerebral sensoriomotriz.

“Se trata de un importante avance en la aplicación clínica inalámbrica mínimamente invasiva de las ICC en China”, afirmó Hong Bo, vicedecano del Instituto de Inteligencia Artificial y catedrático de la Facultad de Medicina de la Universidad Tsinghua.

El logro emplea una tecnología pionera a nivel internacional de implantación mínimamente invasiva por encima de la duramadre y suministro y comunicación inalámbricos de energía, que capta señales electroencefalográficas sin tocar el tejido cerebral ni dañar las células nerviosas, por lo que causa un traumatismo reducido. Al mismo tiempo, utiliza suministro eléctrico y transmisión de señales por campo cercano, lo que permite que el dispositivo implantado en el cráneo no necesite baterías y sea estable y fiable para uso prolongado.

Primer producto comercial

Recientemente, la Administración Nacional de Productos Médicos de China aprobó la comercialización del primer dispositivo médico de ICC invasiva del mundo, destinado a pacientes con tetraplejia por lesión medular, que puede ayudarles a recuperar la función de agarre manual.

Este dispositivo fue desarrollado por el equipo de Hong y aplicado con éxito en pacientes como el señor Yang. Antes de su aprobación, se realizaron estudios clínicos en múltiples hospitales de todo el país, con la participación de más de 30 pacientes.

En China, el número total de personas con lesión medular supera los 3 millones. El desarrollo y la aplicación clínica de la tecnología de ICC brindan esperanza de recuperar la movilidad a un número creciente de pacientes como el señor Yang.

La ICC permite la creación de una “autopista de información” entre el cerebro humano o animal y dispositivos externos. Esto incluye el registro e interpretación de las señales cerebrales por medio de máquinas, la “comunicación directa” entre el cerebro y las máquinas, la comprensión del estado neurológico y el control de dispositivos auxiliares para realizar acciones.

Ampliar

En los últimos años, con el avance continuado de la neurociencia, la electrónica computacional, la medicina y otras tecnologías, la ICC, como tecnología puntera de interacción hombre-máquina, se ha convertido en una fuerza importante que lidera una nueva ronda de revolución científica y transformación industrial.

Según Hong, las ICC pueden aplicarse ampliamente en diversos escenarios y combinarse con cascos de seguridad, sillas de ruedas, exoesqueletos y otros dispositivos externos para cumplir múltiples funciones. China se está convirtiendo en un importante centro de innovación tecnológica y mercado objetivo para las ICC.

En el informe sobre la labor del Gobierno de este año, se incluyó por primera vez la expresión “interfaces cerebro-computadora”, que se define como una de las industrias del futuro a fomentar y desarrollar. El borrador del esquema del XV Plan Quinquenal de China también establece claramente la disposición prospectiva de industrias del futuro y el impulso de las ICC como nuevo punto de crecimiento económico.

Ming Dong, vicerrector de la Universidad de Tianjin, señaló que la investigación y aplicación de la tecnología de ICC en China se sitúan en general en el primer pelotón a nivel mundial. Tanto en la modalidad invasiva como en la no invasiva, la tecnología ha demostrado un claro valor aplicado en el ámbito médico, como en la rehabilitación de trastornos motores, el diagnóstico y tratamiento de enfermedades neurológicas y psiquiátricas, y la percepción visual y auditiva.

“La tecnología de las ICC avanza a gran velocidad y sus ámbitos de aplicación se amplían gradualmente”, afirmó Zhao Jizong, experto en neurocirugía y académico de la Academia de Ciencias de China.

China se enfrenta a un grave reto por las enfermedades del sistema nervioso central, con una gran población afectada, y las ICC abren una nueva vía para el tratamiento de estas dolencias.

Impulsadas por políticas favorables, la tecnología y la industria de las ICC están en pleno auge. Sin embargo, expertos del sector indican que todavía existe cierta distancia para alcanzar una aplicación masiva, práctica e industrializada, ya que la tecnología encara numerosos retos y dificultades en principios científicos, aspectos técnicos, seguridad, ética y otros frentes.

Luo Minmin, director del Instituto de Ciencia Cerebral y Neurociencia de Beijing, expresó que “las interfaces ICC portátiles, de bajo consumo y larga duración serán muy importantes para su futura entrada en el mercado de consumo”.