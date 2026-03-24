Con el partido que la Universidad de Chile está jugando ante Unión La Calera por la Copa de la Liga, ya son cinco los partidos que Lucas Assadi se ha perdido producto de su esguince de tobillo alto.

El talentoso volante ofensivo conversó con los medios en la previa del encuentro, donde reveló la fecha de su regreso a las canchas y también abordó las ofertas que ha recibido para dar el salto al fútbol europeo.

“Se supone que contra La Serena ya voy a poder, ya voy a estar listo con Audax, pero por el tema de la cancha sintética me quieren cuidar y estaría de vuelta con La Serena”, señaló de entrada el seleccionado nacional.

“Me ha tocado difícil con dos lesiones largas, pero me mantengo tranquilo, motivado y con ganas de volver, porque lo que uno quiere es jugar, sobre todo en el club de sus amores”, agregó.

El futuro de Assadi

Al ser consultado por la oferta del Malmo sueco que llegó en las últimas semanas, comentó: “Me pongo contento, siempre es lindo que equipos vengan a buscarte. Creo que a veces se habla de más también, hay cosas que no son verdad que se dicen sobre, pero estoy tranquilo y preocupado de volver, que es lo que quiero”

Además, también abordó los estancamientos en las negociaciones para la renovación de su contrato, que vence a finales de este año. “Prefiero no hablar de eso. Si en un momento quiere hablar la dirigencia que lo digan ellos”, dijo Assadi.

“Siempre he dicho que mi sueño es la liga española, me gusta mucho, es donde apunto”, cerró el “10” de los azules sobre cual quiere que sea su próximo destino.