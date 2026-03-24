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A puertas cerradas: plantel campeón de Santiago Wanderers Sub 20 celebrará la Copa Libertadores en el Elías Figueroa

Pese a la intención de hacer un festejo del torneo continental en plena ciudad, las autoridades desestimaron dicha decisión por riesgo a la seguridad.

Carlos Madariaga

Álvaro Choupay

A puertas cerradas: plantel campeón de Santiago Wanderers Sub 20 celebrará la Copa Libertadores en el Elías Figueroa

A puertas cerradas: plantel campeón de Santiago Wanderers Sub 20 celebrará la Copa Libertadores en el Elías Figueroa / Twitter @@swanderers

Este martes por la tarde, el plantel de la sub 20 de Santiago Wanderers llegó a Santiago tras haberse coronado campeones de la Copa Libertadores.

En el Aeropuerto de Santiago, más de 50 fanáticos caturros llegaron a recibir a los monarcas continentales, incluyendo familiares de los jóvenes deportistas.

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“Todos felices, ha sido espectacular. El papá estuvo con él allá en Ecuador. Siempre lo hemos apoyado, yendo a todos lados”, comentó a ADN Deportes la madre de uno de los jugadores porteños, Vicente Vargas.

El elenco de Santiago Wanderers tenía planificado emprender el viaje desde la terminal aérea directamente a Valparaíso, donde se había proyectado una recepción abierta en las calles de la ciudad puerto.

Sin embargo, el propio municipio de Valparaíso informó que “las instituciones a cargo de la seguridad y orden público manifestaron los riesgos que este despliegue implicaba, por lo que no se autorizó el recorrido ni la recepción pública”.

Ante el rechazo de Carabineros y la Delegación Presidencial de Valparaíso, las autoridades nacionales y regionales recibirán al equipo a contar de las 18:00 horas en el Esstadio Elías Figueroa, a puertas cerradas, pero con los fanáticos pudiendo esperarlos a las afueras del recinto deportivo.

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