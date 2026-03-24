Peligra el restaurante Capri: incendio estructural moviliza a bomberos de Valparaíso y amenaza edificio patrimonial histórico

Un incendio de carácter de “declarado” volvió a encender las alarmas en Valparaíso, esta vez afectando una emblematica edificación y poniendo en riesgo al popular restaurante Capri, en las cercanías del caso histórico.

El hecho ocurrido la noche de este martes 24 de marzo movilizó a la totalidad de unidades del cuerpo de Bomberos de la ciudad, llegando hasta la intersección de las calles Cochrane y Prat, a pasos de la Plaza Sotomayor y el Ministerio de las Culturas.

De acuerdo con los primeros reportes, el fuego se habría originado alrededor de las 21:00 horas en el segundo piso del edificio patrimonial.

Las violentas llamas amenazan con generar daños directos y pérdidas considerables al tradicional y antiguo restaurante Capri, un ícono de la gastronomía de la ciudad puerto.

Bajo este escenario, los bomberos en la zona realizan arduas labores enfocadas en evitar que el incendio se propague por más superficie del inmueble o afecte otros edificios.

Debido a la antigüedad de las construcciones colindantes y el material ligero de los interiores, el trabajo de los voluntarios se realiza de forma meticulosa, buscando detener el avance del fuego y posteriormente controlar por completo el siniestro.

A pesar de la magnitud del incendio y la densa columna de humo visible desde distintos puntos de la ciudad, hasta el momento no se informan personas lesionadas ni civiles ni bomberos.