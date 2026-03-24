VIDEO. Peligra el restaurante Capri: incendio estructural moviliza a bomberos de Valparaíso y amenaza edificio patrimonial histórico
Las violentas llamas amenazan con generar daños directos y pérdidas considerables.
Un incendio de carácter de “declarado” volvió a encender las alarmas en Valparaíso, esta vez afectando una emblematica edificación y poniendo en riesgo al popular restaurante Capri, en las cercanías del caso histórico.
El hecho ocurrido la noche de este martes 24 de marzo movilizó a la totalidad de unidades del cuerpo de Bomberos de la ciudad, llegando hasta la intersección de las calles Cochrane y Prat, a pasos de la Plaza Sotomayor y el Ministerio de las Culturas.
De acuerdo con los primeros reportes, el fuego se habría originado alrededor de las 21:00 horas en el segundo piso del edificio patrimonial.
Las violentas llamas amenazan con generar daños directos y pérdidas considerables al tradicional y antiguo restaurante Capri, un ícono de la gastronomía de la ciudad puerto.
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Bajo este escenario, los bomberos en la zona realizan arduas labores enfocadas en evitar que el incendio se propague por más superficie del inmueble o afecte otros edificios.
Debido a la antigüedad de las construcciones colindantes y el material ligero de los interiores, el trabajo de los voluntarios se realiza de forma meticulosa, buscando detener el avance del fuego y posteriormente controlar por completo el siniestro.
A pesar de la magnitud del incendio y la densa columna de humo visible desde distintos puntos de la ciudad, hasta el momento no se informan personas lesionadas ni civiles ni bomberos.
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