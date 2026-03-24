“La política exterior de Chile quedará marcada negativamente”: exautoridades cuestionan al Gobierno por quitar piso a Bachelet en la ONU

La carrera al máximo cargo en las Naciones Unidas por parte de Michelle Bachelet ha detonado una profunda fractura en la política chilena y su proyección al exterior.

Este martes, un bloque de exministros y subsecretarios de Relaciones Exteriores alzaron la voz para cuestionar la determinación del Presidente José Kast de restarle el apoyo oficial a la expresidenta para asumir la Secretaría General de la ONU.

A través de una declaración pública, las exautoridades tildaron la postura de la administración como un “bochorno internacional”, argumentando que la salida de Chile de este proceso debilita la posición estratégica del país en el multilateralismo.

Desde la Cancillería en la actual administración justificaron la medida señalando una supuesta falta de viabilidad. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, la “dispersión de candidaturas de países de América Latina” y las fricciones con actores clave del proceso hacían que el éxito de la postulación fuera improbable.

Sin embargo, figuras que pasaron por el cargo en periodos anteriores firmaron una misiva donde apuntan a un escenario opuesto y plantean una visión diferente de la política y rol del Gobierno.

José Miguel Insulza, Heraldo Muñoz, Antonia Urrejola y Alberto van Klaveren se manifestaron apelando que la figura de Bachelet no solo es competitiva, sino que goza de un prestigio que trasciende las fronteras nacionales.

“La expresidenta tiene condiciones que hacen que su candidatura sea considerada una de las que tiene mayores posibilidades de éxito”, enfatiza el documento, destacando además el impulso global para que, por primera vez en la historia, una mujer lidere el organismo.

factor Washington y el eje Brasil-México

La carta también aborda uno de los puntos críticos de la discusión: la siempre bullada relación con Estados Unidos, que en la administración de Kast toma nuevos rumbos, y se cuestiona un eventual uso del poder de veto.

Ante las especulaciones de una mala sintonía con la Casa Blanca, los exdiplomáticos recordaron que, durante el segundo mandato de Bachelet, existió una convivencia “activa, constructiva y mutuamente respetuosa” con la primera administración de Donald Trump, pese a las distancias ideológicas.

Por otro lado, el bloque opositor a la decisión de La Moneda subrayó que el respaldo de gigantes regionales como Brasil y México no es un gesto menor.

“Estos dos últimos países no adoptan decisiones improvisadas en política exterior, y su respaldo tiene una gravitación global”, advirtieron.

Crítica a la política de corto plazo

Para los exsecretarios de Estado, la decisión del actual Gobierno rompe con una tradición de “decisiones de Estado” que históricamente unió a distintos sectores políticos tras figuras nacionales en el extranjero.

“¿Cómo explicar un retiro semejante a una compatriota distinguida, con buenas posibilidades, y que además es apoyada por los dos países más grandes de la región? Lamentablemente, la política exterior de Chile quedará marcada negativamente por este episodio”, concluye la misiva.

Pese al retiro del apoyo de su propio país, Michelle Bachelet ya confirmó que mantendrá su candidatura firme, amparada en el patrocinio de las diplomacias brasileña y mexicana, transformando este escenario en un hito inédito para la diplomacia nacional.