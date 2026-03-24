“No podemos engañar a las personas”: Kast aborda alza de bencinas y detalla las medidas de mitigación

Durante este martes, el presidente José Antonio Kast se refirió al alza generalizada de las bencinas que comenzará a regir desde este jueves, instancia en la que detalló una serie de medidas orientadas a mitigar su impacto en los hogares.

En esa línea, sostuvo que “son medidas duras, y lo entendemos, pero también queremos ir en ayuda de las familias más vulnerables y de la clase media, buscando mitigar el impacto del alza de las bencinas, especialmente en el transporte público, tanto en el transporte mayor —como los buses— como en el transporte colectivo menor, que es esta red capilar que cumplen taxis y colectivos”.

Asimismo, abordó el impacto en el uso de combustibles para calefacción, señalando que “gran parte de las familias más humildes se calefacciona con parafina, por lo que se hará un esfuerzo adicional para mantener su precio durante un par de meses”.

“La seguridad afecta mucho al transporte terrestre, así como también las condiciones dignas de descanso a lo largo de la Ruta 5 Sur, principalmente, y en algunas rutas que conectan con los puertos”, apuntando a medidas que aborden estas problemáticas.

En ese contexto, el jefe de Estado enfatizó que “hemos buscado la manera de paliar esta situación. Sin embargo, lo que no podemos hacer es engañar a las personas ni comprar popularidad a costa de recursos que no tenemos, endeudándonos para luego, en el corto plazo, tener que pagar las consecuencias en materia social”.

Respuesta a críticas de la oposición

Consultado por los cuestionamientos desde la oposición —incluido el reflote de antiguas declaraciones suyas cuando era opositor—, el Presidente atribuyó el escenario actual a factores internacionales.

“Lamentablemente, hoy vivimos una crisis mundial que nadie esperaba ni buscaba. Nosotros esperamos que vuelva la paz, pero la situación internacional es distinta a la que enfrentaron gobiernos anteriores”, afirmó.

En esa línea, agregó que “si observamos que el precio del barril casi ha duplicado su valor, la pregunta es cómo enfrentamos ese escenario”, junto con señalar que la actual administración enfrenta restricciones fiscales.

“Cuando a ellos les tocó enfrentar una situación compleja, como la guerra entre Rusia y Ucrania, el gobierno anterior sí contaba con fondos de reserva. Nosotros, en cambio, nos hemos encontrado con arcas vacías”, sostuvo.

Finalmente, realizó un llamado al Congreso a respaldar las iniciativas del Ejecutivo, indicando que “entiendo estas críticas como parte del debate político, pero hago un llamado a la responsabilidad y a la seriedad”, agregando que “que critiquen lo que estimen conveniente, pero que se la jueguen por la gente”.