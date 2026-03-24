;

VIDEO. No es en Chile: filtran posible compra de un canal por parte de Julio César Rodríguez tras su salida de CHV

El programa “Que te lo digo” de Zona Latina filtró el posible destino de Julio César Rodríguez en la televisión.

Nicolás Lara Córdova

Chilevisión

Chilevisión

Julio César Rodríguez continúa remeciendo a la televisión chilena. Este martes, anunció que adelantó su salida de Chilevisión para el último día de marzo dando a término una relación laboral de cerca de 13 años.

Aún se desconocen los próximos pasos del presentador, pero en la reciente emisión del programa Que te lo digo, Antonella Ríos explicó el porqué de la decisión tomada por Julio César Rodríguez.

Revisa también:

ADN

A Chilevisión llegó un caballero de apellido (Tomás) Yankelevich, cuando llega empiezan a cambiar las reglas del juego. Cuando pasó el tema de Mauricio Israel, donde lo llevaron a él, a su hijo, ahí los dueños del canal encontraron que eso era excesivo y que tenían que cortarle la mano a Julio César, no podían dejarlo libre”, explicó la actriz y panelista.

De alguna manera le empezaron a quitar piso a Julio César. Yankelevich produjeron grandes éxitos de la televisión argentina, hacen propuestas audiovisuales grabadas, no en vivo”, agregó.

Tras la explicación, Antonella Ríos, dio a conocer que Julio César Rodríguez quiere independizarse y hacer una compra importante.

Julio César se quiere comprar un canal argentino, no sé cómo se llama, pero él está mirando hacia allá”, lanzó.

“Es un canal argentino que está viendo comprar porque plata no le falta porque quiere independizarse para empezar a gestionar sus propias cosas”, cerró.

Contenido patrocinado

El cambio que podría sentirse en el bolsillo de los chilenos en las próximas semanas: ajuste en los precios

El cambio que podría sentirse en el bolsillo de los chilenos en las próximas semanas: ajuste en los precios

&#039;Discriminación involuntaria&#039;: Adultos mayores en Chile enfrentan graves barreras para cobrar pensiones y realizar trámites

'Discriminación involuntaria': Adultos mayores en Chile enfrentan graves barreras para cobrar pensiones y realizar trámites

FloyyMenor y Cris Mj hacen historia en Spotify: “Gata Only” alcanza los 2 mil millones de reproducciones

FloyyMenor y Cris Mj hacen historia en Spotify: “Gata Only” alcanza los 2 mil millones de reproducciones

La Roca sorprende como Maui: Así se ve el tráiler oficial del live action de &#039;Moana&#039;

La Roca sorprende como Maui: Así se ve el tráiler oficial del live action de 'Moana'

Jean Philippe Cretton comparte romántica foto junto a una actriz y desata rumores de nueva pareja

Jean Philippe Cretton comparte romántica foto junto a una actriz y desata rumores de nueva pareja

La banda de rock adolescente, Indigentes presenta “Buscando Colores”, su nuevo single y videoclip grabado en Brasil

La banda de rock adolescente, Indigentes presenta “Buscando Colores”, su nuevo single y videoclip grabado en Brasil

¿Hay que lavar la ropa nueva antes de usarla? Lo que dicen los expertos

¿Hay que lavar la ropa nueva antes de usarla? Lo que dicen los expertos

Querida cantante despeja dudas y confirma que contraerá matrimonio con un conocido futbolista: &#039;Nos vamos a casar&#039;

Querida cantante despeja dudas y confirma que contraerá matrimonio con un conocido futbolista: 'Nos vamos a casar'

A 6 años de su partida: Recordamos el legado de Lucía Bosé a través de cinco películas

A 6 años de su partida: Recordamos el legado de Lucía Bosé a través de cinco películas

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad