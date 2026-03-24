Julio César Rodríguez continúa remeciendo a la televisión chilena. Este martes, anunció que adelantó su salida de Chilevisión para el último día de marzo dando a término una relación laboral de cerca de 13 años.

Aún se desconocen los próximos pasos del presentador, pero en la reciente emisión del programa Que te lo digo, Antonella Ríos explicó el porqué de la decisión tomada por Julio César Rodríguez.

“A Chilevisión llegó un caballero de apellido (Tomás) Yankelevich, cuando llega empiezan a cambiar las reglas del juego. Cuando pasó el tema de Mauricio Israel, donde lo llevaron a él, a su hijo, ahí los dueños del canal encontraron que eso era excesivo y que tenían que cortarle la mano a Julio César, no podían dejarlo libre”, explicó la actriz y panelista.

“De alguna manera le empezaron a quitar piso a Julio César. Yankelevich produjeron grandes éxitos de la televisión argentina, hacen propuestas audiovisuales grabadas, no en vivo”, agregó.

Tras la explicación, Antonella Ríos, dio a conocer que Julio César Rodríguez quiere independizarse y hacer una compra importante.

“Julio César se quiere comprar un canal argentino, no sé cómo se llama, pero él está mirando hacia allá”, lanzó.

“Es un canal argentino que está viendo comprar porque plata no le falta porque quiere independizarse para empezar a gestionar sus propias cosas”, cerró.