;

Revelan el nombre del posible reemplazante de Julio César Rodríguez en Chilevisión: anuncio inminente

A semanas de que deje el paneslita deje su puesto, en la señal televisiva ya tendrían a su sucesor.

Nicolás Lara Córdova

Revelan el nombre del posible reemplazante de Julio César Rodríguez en Chilevisión: anuncio inminente

A un mes del anuncio de que dejará Chilevisión, Julio César Rodríguez se prepara para dejar definitivamente la señal televisiva tras 13 años de estar ligado al canal.

Mucho se ha especulado sobre cuál será el futuro del comunicado, pero este martes se confirmó la fecha en la que dejará de formar parte de Chilevisión.

Revisa también:

ADN

El 31 de marzo será el último día de Julio César Rodríguez como trabajador de la señal televisiva y ya se comenzó a especular sobre quién asumirá el cargo de él en el canal

Según información de El Filtrador, el elegido fue Francisco Espinoza para tomar el cargo del conductor en Chilevisión.

Espinoza ya conoce la señal televisiva ya que fue parte del directorio entre julio de 2020 y septiembre de 2004, además de haber sido el director de programación y contenidos de CHV bajo el alero de Paramount International.

Francisco Espinoza también cuenta con experiencia como gerente de planificación de programación en WarnerMedia entre 2017 y 2020. Antes de eso fue gerente de planificación en Canal 13.

Además, estuvo 14 años en TVN en cargos como analista de planificación, subgerencia del canal, jefe de proyectos y jefe de programación.

Contenido patrocinado

El cambio que podría sentirse en el bolsillo de los chilenos en las próximas semanas: ajuste en los precios

El cambio que podría sentirse en el bolsillo de los chilenos en las próximas semanas: ajuste en los precios

&#039;Discriminación involuntaria&#039;: Adultos mayores en Chile enfrentan graves barreras para cobrar pensiones y realizar trámites

'Discriminación involuntaria': Adultos mayores en Chile enfrentan graves barreras para cobrar pensiones y realizar trámites

FloyyMenor y Cris Mj hacen historia en Spotify: “Gata Only” alcanza los 2 mil millones de reproducciones

FloyyMenor y Cris Mj hacen historia en Spotify: “Gata Only” alcanza los 2 mil millones de reproducciones

La Roca sorprende como Maui: Así se ve el tráiler oficial del live action de &#039;Moana&#039;

La Roca sorprende como Maui: Así se ve el tráiler oficial del live action de 'Moana'

Jean Philippe Cretton comparte romántica foto junto a una actriz y desata rumores de nueva pareja

Jean Philippe Cretton comparte romántica foto junto a una actriz y desata rumores de nueva pareja

La banda de rock adolescente, Indigentes presenta “Buscando Colores”, su nuevo single y videoclip grabado en Brasil

La banda de rock adolescente, Indigentes presenta “Buscando Colores”, su nuevo single y videoclip grabado en Brasil

¿Hay que lavar la ropa nueva antes de usarla? Lo que dicen los expertos

¿Hay que lavar la ropa nueva antes de usarla? Lo que dicen los expertos

Querida cantante despeja dudas y confirma que contraerá matrimonio con un conocido futbolista: &#039;Nos vamos a casar&#039;

Querida cantante despeja dudas y confirma que contraerá matrimonio con un conocido futbolista: 'Nos vamos a casar'

A 6 años de su partida: Recordamos el legado de Lucía Bosé a través de cinco películas

A 6 años de su partida: Recordamos el legado de Lucía Bosé a través de cinco películas

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad