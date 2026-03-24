Revelan el nombre del posible reemplazante de Julio César Rodríguez en Chilevisión: anuncio inminente

A un mes del anuncio de que dejará Chilevisión, Julio César Rodríguez se prepara para dejar definitivamente la señal televisiva tras 13 años de estar ligado al canal.

Mucho se ha especulado sobre cuál será el futuro del comunicado, pero este martes se confirmó la fecha en la que dejará de formar parte de Chilevisión.

El 31 de marzo será el último día de Julio César Rodríguez como trabajador de la señal televisiva y ya se comenzó a especular sobre quién asumirá el cargo de él en el canal

Según información de El Filtrador, el elegido fue Francisco Espinoza para tomar el cargo del conductor en Chilevisión.

Espinoza ya conoce la señal televisiva ya que fue parte del directorio entre julio de 2020 y septiembre de 2004, además de haber sido el director de programación y contenidos de CHV bajo el alero de Paramount International.

Francisco Espinoza también cuenta con experiencia como gerente de planificación de programación en WarnerMedia entre 2017 y 2020. Antes de eso fue gerente de planificación en Canal 13.

Además, estuvo 14 años en TVN en cargos como analista de planificación, subgerencia del canal, jefe de proyectos y jefe de programación.