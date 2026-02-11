;

Megaincendio en Valparaíso: Fiscalía abre causa penal por irregularidades en demoliciones tras informe de Contraloría

Según declaró Eugenio Campos, esto involucraría un centenar de viviendas y “fondos públicos por una cifra superior, al menos al día de hoy, a los 1.100 millones de pesos”.

Juan Castillo

Getty Images

Getty Images / JAVIER TORRES

El director de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos, informó la apertura de una causa penal a propósito del informe de Contraloría que reveló irregularidades en la gestión de recursos por el megaincendio en Valparaíso.

En detalle, Campos indicó que “informes remitidos por la Contraloría dan cuenta de graves irregularidades en el proceso de demolición de las viviendas siniestradas”.

Según el director de la Unidad Anticorrupción, esto involucraría un centenar de viviendas y “fondos públicos por una cifra superior, al menos al día de hoy, a los 1.100 millones de pesos”.

“Atendida la gravedad de los antecedentes recibidos, y analizados estos desde la Fiscalía Nacional, que pueden constituir eventualmente delitos, fueron remitidos a la Fiscalía Regional de Valparaíso para el desarrollo de cada una de las diligencias y el éxito de la investigación”, afirmó Campos en declaraciones recogidas por La Tercera.

Según el informe de Contraloría, se evidenció falencias en el manejo de ingresos, egresos, donaciones y ayudas a damnificados por parte de la Municipalidad de Viña del Mar entre febrero de 2024 y abril de 2025.e

Además, se establecieron pagos no acreditados por más de $782 millones asociados a demoliciones en el sector El Olivar, con irregularidades en la adjudicación, eventuales sobreprecios y falencias en los respaldos.

