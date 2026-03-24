Las sorpresas de Gago en su primera citación al mando de la U de Chile / LUKAS SOLIS/ AGENCIA UNO

Este martes, Fernando Gago tendrá su debut dirigiendo a la Universidad de Chile enfrentando a Unión La Calera por la Copa de la Liga.

Como si no fuera suficiente con el “aterrizaje forzoso” a la banca azul, el exvolante debe lidiar con una serie de bajas.

Unas son por la fecha FIFA, considerando que tienen tres citados a sus selecciones: Fabián Hormazábal y Javier Altamirano por Chile, además de Lucas Romero en Paraguay.

A ellos se suman los lesionados Charles Aránguiz, Octavio Rivero y Lucas Assadi.

Por lo mismo, Fernando Gago apeló a las juveniles para completar el plantel, donde aparecen en la nómina jugadores jóvenes que ya han tenido oportunidades en el año, como Jhon Cortés, Elías Rojas y Martín Espinoza.

A todos ellos se suma otro nombre: se trata del extremo venezolano Andrés Bolaño, quien defendió a su selección en el Mundial Sub 17 del año pasado, y que podría tener su debut por la U de Chile.

Otra de las novedades de Gago está en los arqueros, pues Ignacio Sáez pasó de debutar ante Deportes La Serena a no estar siquiera citado para el choque de este martes: Christopher Toselli y Gabriel Castellón pelearán por el cupo en la portería azul.

Como si no fuera suficiente, también destaca otra ausencia, la de Marcelo Díaz, quien quedó fuera de la nómina por lesión.