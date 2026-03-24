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Boca Juniors sufre sensible baja: titular del equipo se perdería el duelo contra la UC por Copa Libertadores

El cuadro “xeneize” visitará a la Universidad Católica en el Claro Arena el próximo 7 de abril.

Daniel Ramírez

Getty Images

Getty Images / Luciano Bisbal

Boca Juniors sufrió una baja sensible de cara a los partidos que tendrá en los próximos días, entre ellos, el compromiso contra Universidad Católica por la Copa Libertadores.

Se trata de Agustín Marchesín, arquero titular del cuadro “xeneize”, quien se lesionó en el duelo frente a Instituto de Córdoba el pasado domingo. En dicho encuentro, el guardameta salió reemplazado al minuto 82 tras chocar con un jugador rival.

Tras los estudios médicos correspondientes, se confirmó que el portero argentino sufrió un desgarro en el aductor derecho, según reveló TyC Sports.

Además, el medio citado informó que el golero estará, por lo menos, dos semanas fuera de las canchas, aunque el tiempo de recuperación podría ser mayor dependiendo de la gravedad del desgarro.

Así las cosas, Agustín Marchesín está descartado para el partido del próximo domingo ante Talleres de Córdoba y también se perdería el choque contra la UC por la Libertadores, programado para el martes 7 de abril en el Claro Arena. En su reemplazo jugará Leandro Brey, el arquero suplente del plantel.

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