El exportero chileno, Rainer Wirth, tuvo una destacada carrera en el fútbol chileno, defendiendo las camisetas de clubes como Universidad Católica y Colo Colo, con los que conquistó múltiples títulos. Sin embargo, con apenas 30 años, decidió colgar los guantes.

Después de su retiro, el otrora arquero siguió un camino poco común para un exfutbolista: estudió ingeniería comercial y hoy, con 40 años, administra tres bombas de bencina.

Como conocedor del rubro, Wirth habló con Los Tenores de ADN y abordó el histórico aumento en el precio de los combustibles a nivel nacional. “Me dedico a los negocios en el rubro de los combustibles, no en un puesto o una cosa específica", comenzó señalando.

Consultado si es que el anuncio del Ministerio de Hacienda lo tomó por sorpresa, el exgolero sostuvo que “un poco menos que un ciudadano común y corriente. Yo estoy en el rubro y estaba en el aire el rumor de que iban a empezar a subir y cerrar esta brecha de la que hablaba el ministro”.

“Pero esto de un día para otro, los 300-500 pesos, no. A todos nos agarró por sorpresa. Ni te cuento cómo están los camiones en las calles tratando de cargar combustible”, agregó.

Las consecuencias del alza de los combustibles en Chile

En esa línea, Rainer Wirth explicó que “la escasez de combustibles ya se generó, porque empieza a haber quiebre de stock. Al final los estanques tienen un límite y el cálculo que tú tienes de cuánto combustible tener y cuánto llenar, va en función con lo que tú vendes”.

“Cada bomba es distinta. Hay unas que venden más y otras menos, pero todas tienen su cálculo hecho. Y cuando la gente va dos o tres veces más de lo que iría normalmente, se generan quiebres de stock, que es cuando tú ya no puedes seguir vendiendo y se te acaba el producto”, añadió.

De todas formas, aclaró que “no se acabará el combustible en el mundo, va a seguir llegando, pero el combustible está siempre fluyendo al ritmo que lo está demandando el cliente. Entonces se genera este desbalance entre lo que está pidiendo la gente por el miedo colectivo que se está generando y muchos quieren ir a cargar para tratar de ahorrar”.

En cuanto a sus bombas de bencina, el exportero señaló que “anoche, en lo particular, no hubo tanto movimiento. Sí aumentó, pero no fue tan drástico. Hoy día sí ha tenido un comportamiento mucho más alto, sobre todo en el tema del petróleo, que aumentó mucho la venta”.