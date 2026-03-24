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La razón por la que Marcelo Díaz quedó fuera de la primera nómina de Fernando Gago en la U

La ausencia del mediocampista en la lista de citados llamó la atención en la previa del partido contra Unión La Calera por la Copa de la Liga.

Daniel Ramírez

Rocío Ayala

Agencia Uno

Agencia Uno

Marcelo Díaz quedó fuera de la primera convocatoria de Fernando Gago en Universidad de Chile, la cual fue publicada esta mañana, a solo horas del partido contra Unión La Calera por la Copa de la Liga.

La ausencia del mediocampista en la lista de citados llamó la atención, todo considerando que este compromiso ante el conjunto calerano marcará el debut del nuevo DT azul.

Sin embargo, esta situación no tiene que ver con una decisión técnica de Gago. Según información de ADN Deportes, el experimentado volante no fue convocado en esta ocasión debido a una lesión.

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El “Chelo” estaría dos semanas fuera de las canchas, por lo cual existe la posibilidad de que se pierda el duelo contra Audax Italiano en la reanudación del Campeonato Nacional.

De esta manera, Marcelo Díaz se suma a los otros lesionados del equipo: Charles Aránguiz, Octavio Rivero y Lucas Assadi.

Universidad de Chile y Unión La Calera se medirán este martes en el Estadio Nacional, a partir de las 18:00 horas. Este partido contará con la transmisión en vivo de ADN Deportes.

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