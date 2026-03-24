La controversia en torno al programa Primer Plano sumó un nuevo capítulo tras la filtración de audios en los que Pablo Candia arremete duramente contra Danilo 21, poniendo en duda aspectos clave de su vida personal y familiar.

Los registros, difundidos por el periodista Sergio Rojas en el espacio “Que Te lo Digo”, muestran a Candia visiblemente molesto y lanzando declaraciones sin filtro.

“Me aburrí de que le vea la cara de hueón a toda la gente”, se le escucha decir, cuestionando la imagen que el influencer proyecta públicamente. En esa línea, también pone en duda su relato de origen y su situación familiar.

En los audios, Candia insiste en que no existiría claridad sobre el entorno cercano de Danilo 21, preguntando incluso por el estado de salud de su padre, a quien el influencer ha señalado previamente como enfermo. “¿Sabemos qué pasó con el papá? ¿Está vivo?”, lanza, además de cuestionar la ausencia de registros familiares en redes sociales.

Según se explicó en el programa, estos mensajes habrían sido enviados por el propio Candia a seguidores que le consultaban por su conflicto con el creador de contenido. La difusión de estos audios generó inmediatas reacciones, especialmente por el tono de las declaraciones y por poner en tela de juicio temas sensibles.

El episodio se enmarca en una serie de roces entre los involucrados, que ya habían escalado en las últimas semanas y que incluso derivaron en la suspensión de algunos panelistas del espacio televisivo. Hasta ahora, Pablo Candia no se ha referido públicamente a la filtración.