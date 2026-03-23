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“Nunca había escuchado la figura de suspensión; ellos pretenden cuidar la marca Primer Plano”

Este lunes, Cecilia Gutiérrez se refirió a su suspensión del programa de espectáculos tras su pelea con Danilo 21.

Nicolás Lara Córdova

“Nunca había escuchado la figura de suspensión; ellos pretenden cuidar la marca Primer Plano”

Este lunes continuó la polémica por la suspensión de Danilo 21, Pablo Candia y Cecilia Gutiérrez del programa Primer Plano.

En conversación con Hay que decirlo de Canal 13, Gutiérrez fue consultada sobre el ‘castigo’ que recibió por parte de Chilevisión por la pelea.

“Efectivamente la figura es una suspensión. Nunca había escuchado eso, ni había estado suspendida desde el colegio, creo, que ahí estuve muchas veces suspendida”, indicó.

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Sobre el argumento que le entregaron, Cecilia Gutiérrez comentó que “ellos pretenden cuidar la marca Primer Plano“.

Al ser consultada sobre la discusión con Danilo y Pablo, la periodista de espectáculos comentó que: “No es algo que no se pueda solucionar, que no se pueda conversar y si eso implica que mis compañeros vuelvan al panel, yo estoy súper dispuesta a hacerlo por ellos”.

Además, Cecilia Gutiérrez se refirió a la reacción que tuvo Danilo 21 ante los supuestos dichos que se dieron a conocer.

“Siento que lo que a él lo descolocó, más que ofender, fue el hecho de que otras personas también se tomaran de mis palabras y él lo sintiera como una encerrona. Pero, lo he dicho hasta el cansancio, no hubo un acto concertado, nadie se puso de acuerdo, menos nos íbamos a poner de acuerdo con una ejecutiva del programa, eso es imposible”, aseguró.

“Lo único que le pedí fue como ‘si alguien con un cahuín de tal magnitud, avísame, pregúntame’”, afirmó.

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