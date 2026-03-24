El artista chileno Francisco Tapia Salinas –anteriormente conocido como Francisco Papas Fritas– se tatuó el primer logo del gobierno de José Antonio Kast para redes sociales, que incluía el eslogan “Trabajando para usted”.

El creador plasmó el símbolo en su omóplato derecho, en una crítica directa al rol del Estado y a quién y para quién se trabaja realmente.

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“‘Trabajando para usted’ parte de la idea de que el Estado no es un ente neutral orientado al bien común, sino una estructura que, históricamente , ha servido para mantener el orden social en contextos de desigualdad económica”, señaló en sus redes sociales.

Francisco Tapia Salinas: “Acción simbólica y radical”

En ese sentido, añadió: “Este ‘orden’ no responde a una realidad colectiva, sino a la necesidad de resguardar las condiciones que permiten a cierta clase social mantener el control de los medios de producción”.

Bajo esa premisa, el artista sostuvo que el eslogan del gobierno “se transforma en una interrogante abierta: ¿quién trabaja para quién? y ¿quién es realmente ese ‘usted’? ”, apuntando a que el Estado termina “administrador de los intereses de la clase dominante”.

“Esta acción simbólica y radical, remite a prácticas históricas de marcaje y control, para cuestionar los límites entre ciudadanía, propiedad y pertenencia”, finalizó Francisco Tapia Salinas.