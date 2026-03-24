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“Es cagada de Mayo”: Johnny Herrera dispara contra el gerente deportivo de la U por la suplencia de Toselli en la Copa de la Liga

El ex portero de los azules cuestionó la determinación del entonces DT interino, Jhon Valladares, de entregarle la titularidad a Ignacio Sáez.

Damián Riquelme

TNT Sports - Agencia Uno

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Universidad de Chile atraviesa un momento de incertidumbre respecto a la titularidad en su arco durante la presente Copa de la Liga, tomando en cuenta las decisiones técnicas que han modificado el panorama habitual bajo los tres palos.

En el debut contra Depotes La Serena, la sorpresa fue la irrupción de Ignacio Sáez como guardameta titular, por una supuesta promesa que le había hecho Manuel Mayo tiempo atrás. Ante esto, el experimentado Christopher Toselli debió conformarse con un lugar en el banquillo de suplentes, lo que encendió las alarmas y abrió el debate en el entorno del “Romántico Viajero”.

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Ante esta disyuntiva, el histórico capitán de la U, Johnny Herrera, se refirió en TNT Sports con respecto a la decisión tomada sobre la elección de los porteros. “Toselli no es cualquier gallo que viene llegando, fue seleccionado nacional, campeón donde ha estado. Entonces, que venga y que el gerente te diga que no vas a jugar porque antes se conversó con alguien por un acuerdo, está mal”.

Por otro lado, apuntó contra Jhon Valladares por no poner “mano dura” con respecto a las decisiones de la oncena titular. “Ok, asumo yo, pero me están haciendo el equipo poco menos (...) Como técnico, dices ‘compadrito, muchas gracias por la sugerencia, pero el equipo lo hago yo‘”, disparó el hoy comentarista de TV.

Finalmente, cerró con ácido dardo en contra del gerente deportivo de Azul Azul. “Para mí es cagada de Manuel Mayo meterse en cosas que no le incumben. Porque no era el momento. Era un partido completamente difícil, inicio de una nueva copa, donde tienes un premio importante”, expresó Johnny Herrera.

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