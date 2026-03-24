Alegría en el deporte: figura del Team Chile comparte una emotiva fotografía del nacimiento de su hijo

El deporte chileno sumó una nueva alegría. Durante la noche de este martes, Marco Grimalt utilizó su cuenta de Instagram para anunciar el nacimiento de su hijo junto a su pareja, Isabel Jimeno.

“Bienvenido Máximo Grimalt Jimeno”, escribió el deportista en una emotiva publicación que recibió el apoyo de todos sus seguidores y compañeros del Team Chile como Valentina Toro, Isidora Jiménez, Vicente Parraguirre, entre otros.

“Los mejores papitos, los quiero”, escribió la karateca Valentina Toro, mientras que la “sirena de hielo”, Bárbara Hernández, los felicitó.

Marco Grimalt e Isabel Jimeno llevan 15 años como pareja, se conocieron en 2011 y se casaron en 2019.

En 2024, Marco Grimalt conversó con AS Chile donde comentó que junto a Jimeno son “una pareja súper sólida y que todos estos pasitos que vamos dando de forma personal,van sumando a que la relación sea linda”