;

FOTO. Alegría en el deporte: figura del Team Chile comparte una emotiva fotografía del nacimiento de su hijo

El deportista utilizó su cuenta de Instagram para dar a conocer de su hijo, Máximo Grimalt Jimeno.

Nicolás Lara Córdova

Alegría en el deporte: figura del Team Chile comparte una emotiva fotografía del nacimiento de su hijo

El deporte chileno sumó una nueva alegría. Durante la noche de este martes, Marco Grimalt utilizó su cuenta de Instagram para anunciar el nacimiento de su hijo junto a su pareja, Isabel Jimeno.

“Bienvenido Máximo Grimalt Jimeno”, escribió el deportista en una emotiva publicación que recibió el apoyo de todos sus seguidores y compañeros del Team Chile como Valentina Toro, Isidora Jiménez, Vicente Parraguirre, entre otros.

Revisa también:

ADN

Los mejores papitos, los quiero”, escribió la karateca Valentina Toro, mientras que la “sirena de hielo”, Bárbara Hernández, los felicitó.

Marco Grimalt e Isabel Jimeno llevan 15 años como pareja, se conocieron en 2011 y se casaron en 2019.

En 2024, Marco Grimalt conversó con AS Chile donde comentó que junto a Jimeno son “una pareja súper sólida y que todos estos pasitos que vamos dando de forma personal,van sumando a que la relación sea linda”

Contenido patrocinado

El cambio que podría sentirse en el bolsillo de los chilenos en las próximas semanas: ajuste en los precios

El cambio que podría sentirse en el bolsillo de los chilenos en las próximas semanas: ajuste en los precios

&#039;Discriminación involuntaria&#039;: Adultos mayores en Chile enfrentan graves barreras para cobrar pensiones y realizar trámites

'Discriminación involuntaria': Adultos mayores en Chile enfrentan graves barreras para cobrar pensiones y realizar trámites

FloyyMenor y Cris Mj hacen historia en Spotify: “Gata Only” alcanza los 2 mil millones de reproducciones

FloyyMenor y Cris Mj hacen historia en Spotify: “Gata Only” alcanza los 2 mil millones de reproducciones

La Roca sorprende como Maui: Así se ve el tráiler oficial del live action de &#039;Moana&#039;

La Roca sorprende como Maui: Así se ve el tráiler oficial del live action de 'Moana'

Jean Philippe Cretton comparte romántica foto junto a una actriz y desata rumores de nueva pareja

Jean Philippe Cretton comparte romántica foto junto a una actriz y desata rumores de nueva pareja

La banda de rock adolescente, Indigentes presenta “Buscando Colores”, su nuevo single y videoclip grabado en Brasil

La banda de rock adolescente, Indigentes presenta “Buscando Colores”, su nuevo single y videoclip grabado en Brasil

¿Hay que lavar la ropa nueva antes de usarla? Lo que dicen los expertos

¿Hay que lavar la ropa nueva antes de usarla? Lo que dicen los expertos

Querida cantante despeja dudas y confirma que contraerá matrimonio con un conocido futbolista: &#039;Nos vamos a casar&#039;

Querida cantante despeja dudas y confirma que contraerá matrimonio con un conocido futbolista: 'Nos vamos a casar'

A 6 años de su partida: Recordamos el legado de Lucía Bosé a través de cinco películas

A 6 años de su partida: Recordamos el legado de Lucía Bosé a través de cinco películas

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad