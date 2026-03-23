Violento alunizaje en Providencia: delincuentes roban perfumería y escapan usando auto como barricada

Un violento robo bajo la modalidad de alunizaje afectó la noche del domingo a un local de la perfumería Sairam, ubicado en la intersección de Nueva Providencia con Guardia Vieja, en la comuna de Providencia.

El hecho ocurrió cerca de las 21:00 horas, cuando una banda de delincuentes llegó en dos automóviles hasta el lugar para concretar el ataque en pocos minutos.

Según los antecedentes del caso, uno de los vehículos fue utilizado para chocar la mampara del recinto y así facilitar el ingreso de los delincuentes. Tras romper el acceso principal, los sujetos entraron rápidamente al establecimiento y sustrajeron distintos productos, los que cargaron en bolsas antes de escapar del sector.

Así operó la banda tras destruir el acceso al local

De acuerdo con la información preliminar, el grupo actuó de manera coordinada. Luego de concretar el robo en la perfumería, los antisociales dejaron uno de los automóviles en el lugar, con el objetivo de entorpecer una eventual reacción policial o dificultar el seguimiento inmediato tras la huida.

Acto seguido, la banda escapó en el segundo vehículo en el que se movilizaba. Ese despliegue permitió a los responsables abandonar rápidamente el sector tras cometer el delito, en una maniobra que suele repetirse en este tipo de robos.

Por ahora, no se ha informado oficialmente el avalúo de las especies robadas ni la cantidad exacta de participantes en el asalto. Tampoco se han entregado antecedentes sobre personas detenidas por este procedimiento.

La investigación deberá establecer la identidad de los involucrados y revisar cámaras de seguridad del sector para reconstruir la ruta de escape.