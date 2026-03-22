Hallan a hombre muerto tendido en la vía pública en Conchalí: fue baleado tras una discusión
En paralelo, un sujeto con heridas de arma blanca ingresó al Hospital San José y estaría vinculado al mismo hecho.
Durante la mañana de este domingo, fue hallado el cadáver de un hombre con impactos balísticos en la vía pública en la comuna de Conchalí, región Metropolitana.
Según información preliminar entregada por Carabineros, personal policial se constituyó cerca de las 07:44 horas en la intersección de Avenida Cardenal José María Caro con pasaje Cacique Pillolco.
En el lugar verificaron la presencia de la víctima tendida en la calzada sin signos vitales. Testigos informaron que, producto de una discusión, un sujeto efectuó disparos contra el afectado.
Otro herido por arma blanca
Paralelo a esto, Carabineros reportó el ingreso de un hombre lesionado por arma blanca al Hospital San José, de la comuna de Independencia, donde permanece fuera de riesgo vital.
El individuo se relaciona con el procedimiento antes descrito. Por lo pronto, se está a la espera de lo que dictamine el Ministerio Público.
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