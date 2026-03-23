“Vengo buscando esto hace cuatro años”: Catalina Soto logra el título panamericano del ciclismo ruta

El Team Chile de ciclismo logró uno de los resultados más sorpresivos en la disputa del Pamamericano de Ruta desarrollado en Montería, Colombia.

Todo considerando lo hecho por Catalina Soto, quien lideró al equipo nacional femenino para imponerse en dicha categoría, sobrepasando en la recta final de los 120 kilómetros de recorrido a la argentina Julieta Benedetti y la local Diana Peñuela.

“Fue una prueba super rápida, las condiciones climáticas eran lo más duro. Este oro lo veníamos buscando hace tiempo, fuimos un equipo unido y confiaron en mi sprint”, destacó la también campeona nacional de la especialidad, que coronó la labor que también desarrollaron a nivel colectivo Aranza Villalón, Paola Muñoz, Martina Torres y Marlen Rojas.

“Colombia hizo un tren muy bueno, pero yo más que seguir una rueda, quería estar bien posicionada y preocuparme de mi sprint. No me desesperé ante la salida, fui a mi ritmo y cuando iba a la meta no lo podía creer, estoy en shock. Es mi victoria más grande. Espero hacerle justicia al maillot panamericano en Europa”, recalcó tras la victoria la también integrante del club Laboral Kutxa de España.

Catalina Soto valoró el rendimiento colectivo que le permitió ubicarse en buena posición para rematar con tal de obtener el oro panamericano.

“La carrera no se me puso en la mesa, pero estoy orgullosa del trabajo que hemos hecho. Cumplí un sueño. Tenemos todas las condiciones como país para estar ahí, teníamos que sacarle provecho y se está haciendo un buen trabajo. Desde 2022 vengo buscando esto, las cosas no son de un día para otro, pero hemos perseverado”, concluyó la deportista de 24 años tras lograr el mayor título de su carrera.