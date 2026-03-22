Luego de más de seis meses de ausencia, este sábado 28 de marzo Ignacio Bahamondes volverá a subirse al octágono de la UFC para enfrentar a Tofiq Musayev.

“La Jaula” será uno de los encargados de animar el UFC Fight Night de Seattle, tomando la pelea con corto aviso ante el peligroso luchador azerí, aunque en un principio no era la primera opción.

El único chileno dentro de la compañía de artes marciales mixtas más grande del mundo confesó que ya estaba preocupado por no estar agendado para pelear, e incluso llegó a llorar para recibir una oportunidad tras tanto tiempo sin competir.

“Fue raro, porque estaba llegando a un punto de pasar de estar enojado porque la UFC no me daba pelea, a estar preocupado, y después de eso ya estaba depresivo. Necesitaba una pelea, subirme al octágono; necesitaba agarrarme a combos con alguien legalmente”, admitió el luchador en diálogo con el streamer Shelao.

“Un día entrenando, porque yo seguía en campamento, esforzando mi cuerpo, ya estaba en el gimnasio ‘chato’, en la ducha, y típico que uno llora ahí para que no se noten las lágrimas”, continuó explicando el peleador del peso ligero.

Recordando el día en que fue notificado de la pelea ante Musayev, comentó: “Entonces dije: ‘Diosito, por favor dame una oportunidad, la que sea, yo voy a estar listo; solamente necesito la oportunidad’. Al día siguiente me llaman para la pelea con poco aviso y dije: ‘Dios, me hubiera gustado un par de semanas más, no solo cuatro, pero los tiempos de Dios son perfectos’”, sentenció Bahamondes.