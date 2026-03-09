Catalina Soto y Vicente Rojas se coronan campeones nacionales del Ciclismo Ruta
Los dos monarcas podrán lucir su tricota compitiendo en Europa tras imponerse en Pichidegua.
El pasado fin de semana, en el Parque Municipal La Torina de Pichidegua, se disputó una nueva edición del Campeonato Nacional de Ciclismo Ruta, tanto a nivel junior como sub 23 y élite.
Al respecto, destacó el desempeño de Catalina Soto, quien revalidó su doble título como monarca sub 23 y élite, obteniendo este último trofeo por tercera edición seguida.
Revisa también:
“Pude rendir en las pruebas, estoy contenta y agradecida de mi equipo. No siempre pasa lograr este doblete, pero estoy agradecida, es algo difícil de hacer. Había bastante nivel y el circuito se prestaba para que cualquier corredora se pudiera lucir. Me picó una abeja durante la contrarreloj, empecé a sentir el calor y arranqué pensando en que saliera lo que saliera y se logró”, aseguró en la región de O’Higgins.
Así las cosas, Catalina Soto podrá lucir la tricota de campeona nacional en Europa cuando defienda al Laboral Kutxa de España, equipo por el cual compite en el “Viejo Continente”, además de defender al Team Chile en el Panamericano de ruta que se disputará en Colombia este año.
Otro que también podrá lucir su malla de campeón nacional es Vicente Rojas, parte del bardiani-CSF 7 Saber de Italia, quien se impuso tras protagonizar una fuga a 47 kilómetros de la meta.
“Fue una carrera muy dura, era un juego de ajedrez, había que jugar bien las cartas y resultó. No sabía cómo, pero tenía que ganar esto, corrí con cabeza y la gente apoyándome. Vamos a llevarnos la malla a Europa”, reconoció tras concretar la victoria que le permitirá lucir la bandera en el Giro de Italia.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.