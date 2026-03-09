;

Catalina Soto y Vicente Rojas se coronan campeones nacionales del Ciclismo Ruta

Los dos monarcas podrán lucir su tricota compitiendo en Europa tras imponerse en Pichidegua.

Carlos Madariaga

Catalina Soto y Vicente Rojas se coronan campeones nacionales del Ciclismo Ruta

Catalina Soto y Vicente Rojas se coronan campeones nacionales del Ciclismo Ruta / Instagram @dronfercho

El pasado fin de semana, en el Parque Municipal La Torina de Pichidegua, se disputó una nueva edición del Campeonato Nacional de Ciclismo Ruta, tanto a nivel junior como sub 23 y élite.

Al respecto, destacó el desempeño de Catalina Soto, quien revalidó su doble título como monarca sub 23 y élite, obteniendo este último trofeo por tercera edición seguida.

Revisa también:

ADN

“Pude rendir en las pruebas, estoy contenta y agradecida de mi equipo. No siempre pasa lograr este doblete, pero estoy agradecida, es algo difícil de hacer. Había bastante nivel y el circuito se prestaba para que cualquier corredora se pudiera lucir. Me picó una abeja durante la contrarreloj, empecé a sentir el calor y arranqué pensando en que saliera lo que saliera y se logró”, aseguró en la región de O’Higgins.

Así las cosas, Catalina Soto podrá lucir la tricota de campeona nacional en Europa cuando defienda al Laboral Kutxa de España, equipo por el cual compite en el “Viejo Continente”, además de defender al Team Chile en el Panamericano de ruta que se disputará en Colombia este año.

Otro que también podrá lucir su malla de campeón nacional es Vicente Rojas, parte del bardiani-CSF 7 Saber de Italia, quien se impuso tras protagonizar una fuga a 47 kilómetros de la meta.

“Fue una carrera muy dura, era un juego de ajedrez, había que jugar bien las cartas y resultó. No sabía cómo, pero tenía que ganar esto, corrí con cabeza y la gente apoyándome. Vamos a llevarnos la malla a Europa”, reconoció tras concretar la victoria que le permitirá lucir la bandera en el Giro de Italia.

Contenido patrocinado

Aseguran que Jorge Valdivia tendría nueva pareja tras su polémico quiebre con Maite Orsini

Aseguran que Jorge Valdivia tendría nueva pareja tras su polémico quiebre con Maite Orsini

Mujeres que Transforman 2026: Así será la segunda edición del gran encuentro de liderazgo femenino

Mujeres que Transforman 2026: Así será la segunda edición del gran encuentro de liderazgo femenino

&#039;DEADLINE&#039; debuta en el 8° puesto del Billboard 200 y le suma un nuevo hito a BLACKPINK

'DEADLINE' debuta en el 8° puesto del Billboard 200 y le suma un nuevo hito a BLACKPINK

Ciclo de cine gratuito por el Mes de la Mujer en Providencia: Fechas y dónde conseguir las entradas

Ciclo de cine gratuito por el Mes de la Mujer en Providencia: Fechas y dónde conseguir las entradas

Famoso cantante nacional revela que le gustaría ser parte de La Gran Noche de la Corazón: &#039;para que la gente me vea en otra faceta&#039;

Famoso cantante nacional revela que le gustaría ser parte de La Gran Noche de la Corazón: 'para que la gente me vea en otra faceta'

“Are You Gonna Go My Way” cumple 33 años: el disco que llevó a Lenny Kravitz a la cima del rock

“Are You Gonna Go My Way” cumple 33 años: el disco que llevó a Lenny Kravitz a la cima del rock

Alopecia masculina: cada vez más hombres buscan frenar la calvicie a tiempo

Alopecia masculina: cada vez más hombres buscan frenar la calvicie a tiempo

Mujeres en la Moda: Stella McCartney, la diseñadora pionera del lujo consciente

Mujeres en la Moda: Stella McCartney, la diseñadora pionera del lujo consciente

Tras su abrupta salida de Viña 2026: Asskha Sumathra rompe el silencio y revela detalles inéditos de su polémica presentación

Tras su abrupta salida de Viña 2026: Asskha Sumathra rompe el silencio y revela detalles inéditos de su polémica presentación

17 años de “Falling Down”: el último sencillo de Oasis que anticipó el final de la banda

17 años de “Falling Down”: el último sencillo de Oasis que anticipó el final de la banda

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad