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Spotify y BTS se vuelven tendencia en las últimas 24 horas: este es el motivo

La banda surcoreana revolucionó la aplicación de música con un “listening party” exclusivo.

Nicolás Lara Córdova

Spotify y BTS se vuelven tendencia en las últimas 24 horas: este es el motivo

Spotify y BTS se vuelven tendencia en las últimas 24 horas: este es el motivo / Pool

Este lunes la banda surcoreana, BTS, celebró el lanzamiento de su último disco ARIRANG con un evento especial que causó furor entre los fanáticos de la boyband.

Tras cuatro años sin lanzamientos, BTS en conjunto con Spotify organizaron una “listening party” donde los usuarios Premium de la aplicación de música se podían sumar y poder escuchar el último disco y, además, podían sumarse a un sitio donde podían enviar sus preguntas a los integrantes de la banda.

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En cuestión de minutos la plataforma colapsó por la cantidad de usuarios que intentaron ingresar para dejar su pregunta, eso sí, quienes no lograron un cupo para esa parte del evento podían escuchar las respuestas de los integrantes a través de la misma aplicación.

El evento fue celebrado por los fanáticos de BTS a través de redes. “No entiendo nada de lo que dicen pero solo escucharlos riéndose me alegra el corazón”; “Qué lindos los chicos interactuando con nosotros por Spotify”; “Son tan despreocupados y caóticos y me encanta. Bienvenidos de vuelta”, fueron algunos de los comentarios que se pudieron leer en redes.

También otros fanáticos se quejaron del evento debido a las limitaciones regionales que puso Spotify.

“¡BTS está arrasando en Spotify Stream Party y ni siquiera podemos escucharlo! Nos excluyen otra vez, nos tratan como ciudadanos de tercera clase“; ”¿Cómo que mi región no puede unirse a la listening party?“; ”Spotify necesita mejorar en su organización. Estaba escuchando y nos expulsaron a varios", fueron algunas de las quejas que se leyeron en redes.

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