A falta de confirmación: BTS filtra histórico recinto que recibirá su concierto y tercera fecha para su show Chile

En enero el grupo surcoreano de K-Pop, BTS, anunció su regreso a Chile desatando la euforia de sus seguidores al revelar dos fechas para presentarse en nuestro país.

A meses de este anuncio comienzan a darse más detalles de la llegada de la boyband surcoreana. Este viernes y a horas de la presentación del concierto en directo que se transmitirá a través de Netflix, se filtró el recinto donde se llevará a cabo la presentación de BTS en Chile.

A través de una filtración en la Google Playstore, BTS confirmó que finalmente será el Estadio Nacional el recinto donde se presentarán el próximo 16 y 17 de octubre.

La filtración también reveló una posible tercera fecha para el concierto de la banda surcoreana a realizarse el 14 de octubre en el mismo recinto.

Además, dieron a conocer la página web donde se podrán comprar los tickets, los cuales aún no están disponibles.

A falta de confirmación del Estadio Nacional como recinto para este concierto, la productora a cargo, DG Medios ingresó la solicitud la cual deberá ser aprobada por la ministra del Deporte, Natalia Duco.