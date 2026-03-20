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FOTO. A falta de confirmación: BTS filtra histórico recinto que recibirá su concierto y tercera fecha para su show Chile

El grupo surcoreano se presentará nuevamente en nuestro país el próximo 16 y 17 de octubre de 2026 y con una posible tercera fecha.

Nicolás Lara Córdova

A falta de confirmación: BTS filtra histórico recinto que recibirá su concierto y tercera fecha para su show Chile

En enero el grupo surcoreano de K-Pop, BTS, anunció su regreso a Chile desatando la euforia de sus seguidores al revelar dos fechas para presentarse en nuestro país.

A meses de este anuncio comienzan a darse más detalles de la llegada de la boyband surcoreana. Este viernes y a horas de la presentación del concierto en directo que se transmitirá a través de Netflix, se filtró el recinto donde se llevará a cabo la presentación de BTS en Chile.

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A través de una filtración en la Google Playstore, BTS confirmó que finalmente será el Estadio Nacional el recinto donde se presentarán el próximo 16 y 17 de octubre.

La filtración también reveló una posible tercera fecha para el concierto de la banda surcoreana a realizarse el 14 de octubre en el mismo recinto.

Además, dieron a conocer la página web donde se podrán comprar los tickets, los cuales aún no están disponibles.

A falta de confirmación del Estadio Nacional como recinto para este concierto, la productora a cargo, DG Medios ingresó la solicitud la cual deberá ser aprobada por la ministra del Deporte, Natalia Duco.

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