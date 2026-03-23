Querida actriz de “Malcom” se reencuentra con su primer amor y se casan después de 50 años

La actriz estadounidense Jane Kaczmarek, conocida por su papel de Lois en ‘Malcolm In The Middle’, sorprendió a sus seguidores al anunciar su matrimonio con Rusty Long, su novio de la secundaria, 50 años después de haberse separado.

Según contó la actriz a la revista People, ambos compartieron un romance en su adolescencia, pero tras graduarse cada uno siguió su propio camino: Kaczmarek se enfocó en la actuación, mientras que Long estudió derecho y se convirtió en abogado.

La historia volvió a comenzar en 2024, cuando ambos coincidieron en una reunión escolar organizada por la mejor amiga de la actriz.

“Al verlo de nuevo, sentí una conexión que nunca había desaparecido”, comentó Kaczmarek. A partir de ese encuentro, retomaron el contacto y su relación floreció rápidamente.

Rusty Long le propuso matrimonio en febrero de 2025, y la ceremonia tuvo lugar el 5 de julio del mismo año en Wisconsin, en un entorno natural y con familiares y amigos presentes.

La actriz aseguró que esta experiencia le hace sentir que ha vuelto a la adolescencia, pero con la sabiduría y madurez de la vida adulta, describiendo su historia como un “auténtico cuento de hadas”.

Con este matrimonio, Jane Kaczmarek demuestra que nunca es tarde para revivir un primer amor y que las segundas oportunidades pueden convertirse en historias de película.