VIDEO. “Malcolm In The Middle”: Disney+ presenta el primer teaser y confirma su estreno para 2026

Esta nueva entrega especial de la serie llevará por título “La vida sigue siendo injusta”.

José Campillay

Tras una larga espera, este viernes 5 de diciembre Disney+ finalmente presentó un primer teaser de la nueva temporada de Malcolm, el de en medio, el clásico de los 2000 que regresa dos décadas después.

Hace ya varios meses que se viene hablando de este regreso que mantiene expectante a los fanáticos, sobre todo a aquellos que crecieron con la familia Wilkerson y sus particulares vivencias.

Para esta nueva entrega especial, tendremos el regreso de Frankie Muniz (Malcolm), Justin Berfield (Reese), Christopher Masterson (Francis), Bryan Cranston (Hal) y Jane Kaczmarek (Lois).

En tanto, Caleb Ellsworth-Clark reemplazará a Sullivan como Dewey y Anthony Timpano será el nuevo Jamie, el bebé que se sumó en el programa original. Ambos se suman junto a varios nombres que llegan como nuevos personajes del núcleo familiar.

De todas formas, el avance recién revelado no muestra a ninguno de los protagonistas como tal, aunque nos es necesario mostrar rostros para entender que tenemos el primer vistazo a Lois y Hal.

Con la madre de la familia recortando el excesivo bello corporal del padre, manteniendo el humor de la serie, se anuncia el título oficial de esta nueva entrega: Malcolm In The Middle: La vida sigue siendo injusta.

Además, se realiza un guiño muy particular a aquellos fieles fanáticos con buena memoria, ya que la frase complementaria del título es revelada por la esfera que contiene al querido hámster de Dewey.

Detalles de la producción y fecha de estreno

La trama gira en torno al 40 aniversario de bodas de Hal y Lois, que obliga a Malcolm a reconectar con su familia junto a su hija, tras más de una década de distancia.

Los capítulos, escritos por el creador Linwood Boomer y dirigidos por Ken Kwapis, debutarán en Disney+ durante 2026, sin fecha exacta revelada, aunque fuentes apuntan a principios de año.

