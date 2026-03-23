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Un clásico para Semana Santa 2026: cuándo y a qué hora ver Jesús de Nazaret en la TV chilena

Desde el canal público señalan que la emisión se realizará en una versión remasterizada.

Pablo Castillo

Un clásico para Semana Santa 2026: cuándo y a qué hora ver Jesús de Nazaret en la TV chilena

Televisión Nacional de Chile (TVN) confirmó que volverá a emitir la clásica miniserie Jesús de Nazaret durante la conmemoración de la Semana Santa 2026.

Dirigida por Franco Zeffirelli y protagonizada por Robert Powell, la obra recrea la vida, muerte y resurrección de Jesucristo en un formato de larga duración que supera las seis horas.

Desde el canal público señalan que la emisión se realizará en una versión remasterizada, tras la renovación de derechos, lo que permitirá volver a presentar la producción con mejoras técnicas para la audiencia actual.

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¿Cuándo y a qué hora ver Jesús de Nazaret en Semana Santa?

Para este 2026, Semana Santa caerá durante el primer fin de semana de abril: viernes 3, sábado 4 y domingo 5.

En ese sentido, se confirmó que la cinta formará parte de la programación de la señal estatal para estas fechas, siendo un contenido emblemático dentro de la televisión chilena en Semana Santa.

La producción será transmitida el viernes 3 de abril a partir de las 16:30 horas, en una jornada especial marcada por contenidos vinculados al calendario religioso.

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