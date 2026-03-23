Muere la actriz Carrie Anne Fleming a los 51 años: apareció en “Supernatural” y “Happy Gilmore”

En las últimas horas se confirmó la muerte de la actriz canadiense Carrie Anne Fleming a los 51 años.

La artista se hizo conocida por papeles en series como Supernatural e iZombie, como también con distintos roles en el cine, incluyendo un papel en Happy Gilmore con Adam Sandler.

Jim Beaver, que interpretó a su marido en Supernatural, anunció la noticia con una publicación en Facebook.

“Era una fuerza de vitalidad, buena voluntad y un carácter increíblemente bueno, con una risa extasiada y una personalidad absolutamente adorable”, describió.

Según varios informes, citados por TMZ, Fleming falleció el 16 de febrero en Sidney, Columbia Británica, Canadá. La causa habría sido un diagnóstico de cáncer de mama.

La intérprete también apareció en series como Masters of Horror, Smallville y Supergirl. Le sobrevive su hija Madalyn Rose.