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Luto en Hollywood: Muere Chuck Norris a los 86 años

La familia del legendario actor de artes marciales confirmó el deceso a través de un emotivo comunicado.

Javier Méndez

Luto en Hollywood: Muere Chuck Norris a los 86 años

Luto en Hollywood: Muere Chuck Norris a los 86 años / frederic meylan

La familia del icónico actor Chuck Norris confirmó este viernes su muerte a través de un emotivo comunicado publicado en redes sociales.

Según indicaron sus cercanos, el protagonista de Walker, Texas Ranger falleció el jueves por la mañana, rodeado de su círculo íntimo, a los 86 años de edad.

“Para el mundo, era un artista marcial, actor y un símbolo de fuerza. Para nosotros, fue un marido entregado, un padre y abuelo amoroso, un hermano increíble y el corazón de nuestra familia”, escribieron.

“Vivió su vida con fe, propósito y un compromiso inquebrantable con las personas que amaba. A través de su trabajo, disciplina y amabilidad, inspiró a millones en todo el mundo y dejó una huella duradera en muchas vidas”, continuaron.

Las primeras noticias sobre el delicado estado de salud aparecieron el jueves. Norris fue hospitalizado en Hawaii tras una emergencia médica. En ese momento aclararon que se encontraba de “buen ánimo”.

Muere Chuck Norris a los 86 años: así fue su carrera en el cine

Norris consolidó su leyenda en el cine de acción durante las décadas de los 70 y 80.

Su debut en la pantalla grande fue en la película The Wrecking Crew en el año 1968. Eso sí, su primer papel acreditado de peso fue enfrentando a Bruce Lee en la recordada película The Way of the Dragon.

En la televisión, alcanzó un éxito masivo con la serie Walker, Texas Ranger, producción que se mantuvo al aire por ocho temporadas y lo transformó en un ícono de la cultura popular.

En la década de los 2000, su figura alcanzó una nueva dimensión gracias a los famosos Chuck Norris Facts, una serie de memes virales que le atribuían habilidades sobrehumanas y absurdas. Lo que comenzó como una broma en foros de internet se transformó en un fenómeno global.

También participó en cintas como The Expendables 2 y su último trabajo fue Agent Recon en 2024.

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