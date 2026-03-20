Muere Chuck Norris a los 86 años: ¿Qué se sabe del repentino fallecimiento de la estrella de cine? / Dick Loek

Esta semana se confirmó la muerte del legendario actor y artista marcial Chuck Norris, a los 86 años de edad. La noticia generó un impacto inmediato en Hollywood, donde la figura del intérprete se mantenía como un referente ineludible del cine de acción.

Por décadas, el actor que enfrentó a Bruce Lee en The Way of the Dragon proyectó una imagen de invencibilidad. La idea se veía reforzada por los memes de internet, los cuales bromeaban con su supuesto poderío sobrehumano y lo convirtieron en un fenómeno pop.

¿De qué murió Chuck Norris? Las palabras de su familia

Según explicó su familia en las redes sociales, el artista falleció el jueves por la mañana. “Aunque preferiríamos mantener las circunstancias en privado, sepan que estaba rodeado de su familia y estaba en paz”, señaló el núcleo.

Esta semana TMZ había informado que Norris fue hospitalizado entre el miércoles y el jueves, de forma muy repentina, en Hawaii. Una de las teorías no confirmadas apuntó a un problema cardíaco, debido a un antecedente de 2017.

Una de las fuentes del medio de espectáculo aclaró que antes de la hospitalización había estado entrenando, con buen ánimo y buen humor.

El 10 de marzo Norris estuvo de cumpleaños y lo mostró en su Instagram. “Estoy agradecido por un año más, por tener buena salud y por la oportunidad de seguir haciendo lo que amo”, admitió.

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