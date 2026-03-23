Muere famoso actor de contenido para adultos a los 28 años: “Con el corazón destruido”

El actor de cine para adultos Seth Peterson falleció a los 28 años en su residencia en Los Ángeles, Estados Unidos.

La noticia fue confirmada por su prometido, Cyrus Stark, también conocido como Kobe Marsh, quien dio a conocer el deceso a través de redes sociales.

“Con el corazón roto comparto el fallecimiento de mi prometido y mejor amigo Seth”, escribió Stark, agregando que se encuentra “sin palabras” ante la pérdida. Junto con el mensaje, el creador de contenido difundió un enlace a una campaña de recaudación de fondos destinada a cubrir los gastos funerarios.

Hasta el momento, no se han entregado detalles sobre la causa de muerte del joven actor, lo que ha generado incertidumbre entre sus seguidores.

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Peterson inició su carrera en la industria del entretenimiento para adultos en 2020, trabajando con la productora Helix Studios. Con el tiempo, logró posicionarse como una figura reconocida dentro del rubro, destacando por su versatilidad y obteniendo diversas nominaciones en premios del sector.

Tras conocerse la noticia, cientos de seguidores expresaron su pesar en redes sociales, enviando mensajes de apoyo tanto a su pareja como a su entorno cercano. Algunos usuarios manifestaron su sorpresa ante el fallecimiento, mientras otros recordaron su trayectoria y presencia en la industria.