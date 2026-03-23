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Pesar en el arte brasileño: muere Juca de Oliveira, icónico actor de “El Clon” y “Avenida Brasil”

El intérprete brasileño falleció a los 91 años tras complicaciones de salud.

Nelson Quiroz

AVENIDA BRASIL

AVENIDA BRASIL

El actor brasileño Juca de Oliveira, reconocido internacionalmente por sus papeles en las teleseries “El Clon” y “Avenida Brasil”, falleció a los 91 años tras enfrentar una neumonía agravada por problemas cardíacos.

El artista se encontraba internado desde mediados de marzo en un centro médico de São Paulo, donde finalmente se confirmó su deceso durante el fin de semana.

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Juca de Oliveira

Con una carrera que se extendió por décadas, Oliveira se consolidó como una de las figuras más influyentes de las artes escénicas en Brasil. Participó en más de 40 producciones televisivas, además de cine y cerca de 60 obras teatrales, destacando también como dramaturgo y director. Uno de sus roles más emblemáticos fue el del doctor Augusto Albieri en “El Clon”, un científico que desafía los límites éticos al crear un clon humano, personaje que marcó a audiencias en todo el mundo.

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En Chile, su rostro también se hizo familiar gracias a “Avenida Brasil”, donde interpretó a Santiago, un personaje clave en la historia de la villana Carmina. Su papel, que combinaba una apariencia frágil con un oscuro trasfondo criminal, fue fundamental en el desarrollo de la trama y dejó una fuerte impresión en los espectadores.

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La muerte de Juca de Oliveira marca el cierre de una destacada trayectoria que dejó huella tanto en la televisión como en el teatro, siendo considerado un referente indiscutido de la actuación en su país.

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