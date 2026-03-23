Impacto en la industria para adultos: muere Leonid Radvinsky, multimillonario detrás de la plataforma mundial OnlyFans

Leonid Radvinsky, empresario ucraniano-estadounidense y principal accionista de la plataforma OnlyFans, falleció a los 43 años luego de una larga lucha contra el cáncer.

La noticia fue confirmada por la empresa mediante un comunicado, en el que señalaron que el ejecutivo murió de forma tranquila y pidieron respeto por la privacidad de su familia.

OnlyFans Ampliar

Radvinsky fue clave en el crecimiento global del sitio de suscripción para contenido exclusivo, el cual adquirió en 2018. Bajo su gestión, la plataforma experimentó una expansión significativa, especialmente durante la pandemia, consolidándose como uno de los principales espacios de contenido para adultos y generando ingresos multimillonarios.

El empresario acumuló una importante fortuna gracias a su participación mayoritaria en la compañía, posicionándose como una figura influyente dentro de la industria digital.

Su fallecimiento marca el fin de una etapa para OnlyFans, cuya evolución estuvo estrechamente ligada a las decisiones estratégicas impulsadas por Radvinsky en los últimos años.