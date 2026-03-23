Tragedia aérea en Colombia: Gobierno confirma ocho muertos y 83 heridos en accidente

Un avión de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) se accidentó al despegar de Puerto Leguízamo, dejando un saldo preliminar de 8 personas fallecidas y 83 heridos, 14 de ellos en estado crítico.

La aeronave transportaba 125 personas, en su mayoría militares, según informó el general Carlos Silva, comandante de la FAC.

Los heridos fueron trasladados a centros asistenciales locales con apoyo de la Armada Nacional y lugareños que los trasladaron en motocicletas. Desde Bogotá se enviaron aviones adicionales con capacidad para transportar camillas y facilitar el traslado masivo de los afectados.

Puerto Leguízamo es una zona selvática de difícil acceso, solo conectada por vía aérea o río, lo que complicó las labores de rescate. Hasta ahora, 48 personas han sido rescatadas.

Este es el segundo accidente reciente de un Hércules C-130 en Sudamérica, tras el ocurrido el 27 de febrero en Bolivia, que dejó al menos 24 muertos.

Finalmente, cabe destacar que el incidente ocurre en medio de operaciones militares en la frontera con Ecuador contra carteles de droga, donde la actividad militar ha sido intensa en las últimas semanas.