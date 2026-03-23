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Teatro romano en Portugal: desentierran una importante edificación que estuvo 2.000 años bajo tierra

El hallazgo arqueológico se llevó a cabo en Braga y ya tiene fecha de apertura al público.

José Campillay

Teatro romano en Portugal: desentierran una importante edificación que estuvo 2.000 años bajo tierra

La ciudad portuguesa de Braga dio un paso definitivo para consolidar su legado como la antigua capital de la provincia de Gallaecia.

Recientemente se completaron los trabajos de excavación de su teatro romano, una imponente estructura que permaneció sepultada durante 2.000 años y que hoy vuelve a ver la luz conservando detalles sorprendentes de su construcción original.

El hallazgo no solo destaca por su antigüedad, sino por su estado de preservación. A pesar del paso de los siglos, el recinto aún muestra parte de sus muros perimetrales y, lo más llamativo para los arqueólogos, restos de la policromía y colores que decoraban el espacio en tiempos del Imperio.

Con un aforo estimado de 4.000 espectadores, este coliseo supera en dimensiones a estructuras similares de la península, como el famoso teatro romano de Málaga.

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El impulso final para este rescate llegó de la mano de la actual administración municipal. João Rodrigues, alcalde de Braga, destacó la celeridad y el bajo impacto económico que supuso la fase final de las excavaciones, desafiando las proyecciones iniciales que auguraban un proceso mucho más engorroso.

Tras consultar con expertos de la Unidad de Arqueología de la Universidade do Minho, el edil reconoció su sorpresa inicial ante la viabilidad del proyecto: “Pensaba que tendríamos que gastar millones y años para desenterrar el teatro”.

Sin embargo, Rodrigues confirmó que la intervención se completó en un periodo de entre dos y tres meses, con una inversión que no superó los 200.000 euros.

Cultura romana potenciando el turismo

La integración de este teatro en la oferta turística de la ciudad será inmediata, con su inauguración oficial prevista para septiembre, coincidiendo con la entrega de otro proyecto clave: la rehabilitación de una ínsula romana colindante.

En el caso de esta última edificación, que funcionaba como bloque de viviendas con locales comerciales o tabernae en su planta baja, servirá de antesala para que los visitantes puedan comprender la vida cotidiana en la Bracara Augusta de hace dos mil años.

Con este conjunto monumental, Braga reafirma su posición como uno de los epicentros arqueológicos más importantes del norte de la Península Ibérica.

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