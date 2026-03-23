¿Momento de comprar? Nuevo estudio revela inesperado giro del mercado inmobiliario que podría potenciar las ventas

El mercado inmobiliario comienza a dar señales de normalización tras varios años de inestabilidad. Así lo muestra el Estudio de Imagen de Inmobiliarias 2025 de NIQ|GfK (ex Adimark).

Según sus resultados, el 51% de las personas que hoy están cotizando vivienda en el Gran Santiago considera que es un buen momento para comprar.

La cifra representa un repunte en las expectativas de los consumidores en un contexto económico que aún se mantiene exigente para el sector.

El estudio identifica que factores como la confianza, la trayectoria de las empresas y la experiencia de compra se han consolidado como elementos decisivos al momento de elegir un proyecto habitacional, incluso por sobre variables puramente comerciales.

En ese escenario, Inmobiliaria Imagina se posiciona entre las tres inmobiliarias más confiables del país, de acuerdo con las menciones espontáneas recogidas por la investigación, y supera el promedio de la industria en el indicador global de fortaleza de marca, reflejando un alto nivel de valoración entre quienes están activamente en búsqueda de vivienda.

“Hoy vemos señales de un mercado que se está reordenando gradualmente. Las personas vuelven a cotizar con mayor decisión, pero también con un nivel de análisis mucho más alto y comparativo", comentó Ana Rivera, gerente comercial de Inmobiliaria Imagina.

Asimismo, el informe también revela una fuerte consolidación de los canales digitales en el proceso de búsqueda de viviendas. Internet concentra la mayor parte de las menciones como principal vía para conocer proyectos, desplazando ampliamente a la publicidad tradicional y a las recomendaciones presenciales.

Esta tendencia confirma que la competencia dentro del rubro se ha trasladado a las etapas iniciales del viaje digital del cliente.

Con un comprador que comienza a reactivarse, pero que mantiene altos niveles de exigencia, el sector inmobiliario enfrenta un 2026 desafiante, donde la recuperación de la demanda dependerá tanto de las condiciones de financiamiento como de la capacidad de las empresas para sostener la confianza y la coherencia de sus propuestas frente a las nuevas expectativas del mercado habitacional.