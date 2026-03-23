¿Habrá cambios en buses RED del transporte público en Santiago? Ministro de Grange responde

El sistema de transporte público en la Región Metropolitana se encuentra en el centro de la conversación tras reportes digitales de cambios en la frecuencia de buses y una creciente percepción de congestión en la capital, que ha sido fuertemente debatido en redes sociales.

En ese contexto, el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, salió a aclarar que no habrá una reducción en la oferta del sistema RED, pese a los ajustes que se están evaluando.

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“La oferta no va a cambiar: no vamos a tocar ningún recorrido ni sacar buses que estén circulando”, afirmó la autoridad en Estado Nacional de TVN, intentando despejar las dudas de los usuarios, quienes han reportado esperas más largas y buses que circulan agrupados.

Según explicó, el foco está en mejorar la eficiencia del sistema, particularmente en aquellos vehículos que permanecen sin uso.

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Cifras del Sistema de Buses RED e impacto financiero



👤 Ministro de Transportes:



"Hace 15 años la cantidad de conductores del sistema es la misma, sin embargo, la cantidad de buses pasó de 6.400 a 7.900 (...) No vamos a reducir la flota, la oferta no va a… pic.twitter.com/mVbbbfHyFg — 24 Horas (@24HorasTVN) March 22, 2026

El gráfico del ministro

Tras la entrevista, el propio ministro compartió la tarde del domingo un gráfico, el cual acompañó con el siguiente texto: “Se entiende bien cómo ha aumentado la flota de Buses del Transantiago/RED (+21%), pero la cantidad de conductores casi no ha variado“.

En este gráfico se entiende bien cómo ha aumentado la flota de Buses del Transantiago/RED (+21%), pero la cantidad de conductores casi no ha variado. Esto genera un exceso de buses estacionados y mayor déficit financiero en el sistema (Fuente: Informe de Gestión DTPM 2025) pic.twitter.com/AFoLJKNrf1 — Louis de Grange (@louisdegrange) March 22, 2026

Dicho mensaje digitial volvió a generar una ola de reaciones y más debate sobre la realidad en las calles de la Red de Movilidad Metropolitana. Es más, el diputado del Frente Amplio Matías Fernández le contestó al secretario de Estado.

“Un poco de honestidad ministro por favor”, expuso en X. Misma línea que siguió el secretario general del partido de oposición, Simón Ramírez.

El gráfico dice exactamente lo contrario que el tuit del ministro. Dice que hay 17.720 conductores para 7.919 buses. O sea, más del doble de conductores que buses.



Cómo sería extrañísimo que el ministro no supiera leer el gráfico, solo queda pensar que está mintiendo y buscando… https://t.co/DOWvCMdteX — Simón Ramírez (@Simon_Ramirez) March 22, 2026

El gráfico dice claramente que hay casi dos conductores por bus.



Un poco de honestidad ministro por favor. — Matías Fernández Hartwig (@mati_fernandez) March 22, 2026

Lo suyo no es la matemática cierto?.. cuántas hrs máximas seguida puede trabajar un conductor?.. cuántas hrs máximas al día?, cuántas hrs mínimas de descanso.. no cuesta tanto entender que sobran micros para los conductores que hay cumpliendo la ley! — @2026ConTodo!! (@jaime_subiabre) March 23, 2026

Desde el Gobierno también han planteado reparos a ciertos tipos de buses, como los de dos pisos o articulados, debido a su alto costo y baja utilización en horarios de menor demanda. Mientras tanto, los usuarios en redes sociales mantienen sus reparos con el sistema.

Las micros siguen pasando con menos frecuencia y cuando pasan no paran, porque ya vienen repletas... ah no, pero debo estar viendo mal, ya me explicaron con datos que todo está igual que siempre 😂😂😂😂 — José (@JP__CL) March 23, 2026

@Red_Movilidad que onda con la frecuencia de las micros? ya ni es el taco. uno se planifica para tomar la micro y llegar antes al trabajo, pero la app no sé si está fallando o miente en cuanto viene la micro :/ pero como ustedes no esperan en el paradero congelándose no saben — alez lvs val 🇨🇱 ☆ ⸝⸝ (@yjwflwer) March 23, 2026

Pese a este escenario, el Ejecutivo insiste en que los cambios apuntan a optimizar el sistema sin afectar el servicio, en un contexto donde también influyen factores como la evasión, la congestión vehicular y la transición hacia una flota mayoritariamente eléctrica.