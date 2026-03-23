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¿Habrá cambios en buses RED del transporte público en Santiago? Ministro de Grange responde

La incertumbre nació ante eventuales anuncios sobre recortes en servicios y recorridos. Sin embargo, el titular de Transportes salió a aclarar la situación del sistema de transporte capitalino.

Nelson Quiroz

Agencia Uno

Agencia Uno

El sistema de transporte público en la Región Metropolitana se encuentra en el centro de la conversación tras reportes digitales de cambios en la frecuencia de buses y una creciente percepción de congestión en la capital, que ha sido fuertemente debatido en redes sociales.

En ese contexto, el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, salió a aclarar que no habrá una reducción en la oferta del sistema RED, pese a los ajustes que se están evaluando.

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“La oferta no va a cambiar: no vamos a tocar ningún recorrido ni sacar buses que estén circulando”, afirmó la autoridad en Estado Nacional de TVN, intentando despejar las dudas de los usuarios, quienes han reportado esperas más largas y buses que circulan agrupados.

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Según explicó, el foco está en mejorar la eficiencia del sistema, particularmente en aquellos vehículos que permanecen sin uso.

El gráfico del ministro

Tras la entrevista, el propio ministro compartió la tarde del domingo un gráfico, el cual acompañó con el siguiente texto: “Se entiende bien cómo ha aumentado la flota de Buses del Transantiago/RED (+21%), pero la cantidad de conductores casi no ha variado“.

Dicho mensaje digitial volvió a generar una ola de reaciones y más debate sobre la realidad en las calles de la Red de Movilidad Metropolitana. Es más, el diputado del Frente Amplio Matías Fernández le contestó al secretario de Estado.

“Un poco de honestidad ministro por favor”, expuso en X. Misma línea que siguió el secretario general del partido de oposición, Simón Ramírez.

Desde el Gobierno también han planteado reparos a ciertos tipos de buses, como los de dos pisos o articulados, debido a su alto costo y baja utilización en horarios de menor demanda. Mientras tanto, los usuarios en redes sociales mantienen sus reparos con el sistema.

Pese a este escenario, el Ejecutivo insiste en que los cambios apuntan a optimizar el sistema sin afectar el servicio, en un contexto donde también influyen factores como la evasión, la congestión vehicular y la transición hacia una flota mayoritariamente eléctrica.

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