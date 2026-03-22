De Grange enfría avance de tren Santiago-Valparaíso: “Es importante distinguir entre necesidad y urgencia”

El ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, puso en duda la urgencia del proyecto ferroviario entre Santiago y Valparaíso, señalando que aún falta un largo camino antes de iniciar las obras.

En entrevista con TVN, la autoridad explicó que se retiró de la Contraloría el contrato para el estudio de factibilidad del tren, argumentando la necesidad de diferenciar entre una demanda ciudadana y lo de atención inmediata.

“Es importante distinguir entre necesidad y urgencia”, afirmó.

En esa línea, el ministro sostuvo que el proyecto no estaba en condiciones de comenzar su ejecución. “No exageremos con que estaba listo para iniciar obras, porque faltaba mucho”, indicó, agregando que se trata de una iniciativa de alto costo.

De Grange también planteó que el foco de su gestión estará puesto en mejorar la conectividad dentro de la Región de Valparaíso, especialmente en zonas del interior que presentan mayores dificultades de transporte.

“Mi prioridad no es solo el traslado entre Santiago y Valparaíso, sino atender a la región que tiene mala conectividad”, explicó.

Pese a ello, reconoció el valor del tren como proyecto de desarrollo, señalando que podría tener un enfoque más bien suburbano y regional, orientado a mejorar las oportunidades de movilidad para las familias.