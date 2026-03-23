FACh anuncia medidas internas por funcionarios que apostaron en casinos pese a prohibición

Fuerza Aérea anuncia medidas por funcionarios que apostaron en casinos pese a prohibición

La tarde de este lunes, la Fuerza Aérea de Chile (FACh) informó que inició una revisión interna luego de que se conocieran antecedentes sobre funcionarios que, pese a estar sujetos a prohibición legal, habrían realizado apuestas en casinos.

A través de un comunicado, la institución señaló que observa estos hechos “con la máxima seriedad”, enfatizando que cualquier conducta que contravenga la ley, resulta incompatible con sus principios.

Esto se da en el contexto de un informe de la Contraloría General de la República, que detectó a 910 funcionarios públicos que apostaron en casinos por más de $11.490 millones, pese a estar legalmente impedidos de hacerlo.

Entre las instituciones mencionadas se encuentra la Fuerza Aérea.

En este escenario, la institución castrense indicó que realizará una revisión inmediata de los antecedentes que correspondan a su ámbito, con el objetivo de determinar posibles responsabilidades administrativas.

De ser procedente, se aplicarán las medidas disciplinarias establecidas en la normativa vigente.

Asimismo, la Fuerza Aérea aseguró que colaborará plenamente con los organismos competentes, entregando toda la información requerida en el marco de las investigaciones y procesos de fiscalización en curso.

Finalmente, reafirmó su “compromiso irrestricto con la probidad, la transparencia y el correcto cumplimiento de la función pública”, subrayando que no amparará conductas individuales que se aparten de la ley ni de los valores institucionales.