El presidente de la Confederación Nacional del Transporte de Carga, Sergio Pérez, advirtió sobre el difícil escenario que enfrenta el gremio ante el alza del combustible, tras los recientes anuncios económicos del Gobierno.

En entrevista con ADN Radio, el dirigente explicó que durante una reunión realizada la semana pasada con el ministro de Hacienda plantearon la necesidad de crear un sistema de estabilización de precios. Sin embargo, aseguró que las medidas anunciadas no irían en esa línea.

“El diésel es entre el 30% y el 40% de los costos de operación de nuestra actividad”, afirmó Pérez, quien además sostuvo que las empresas generadoras de carga deben asumir parte del impacto del alza en los combustibles.

El líder gremial también abordó la situación fiscal del país, señalando que los recursos disponibles serían considerablemente menores a los de administraciones anteriores.“Hoy día eso no alcanza el 1%”, indicó, apuntando a responsabilidades del gobierno anterior.

Pese a las críticas, Pérez aseguró que el sector mantendrá su labor. “Nuestra obligación es seguir abasteciendo a la nación y seguir conversando para buscar la mejor solución”, sostuvo.

En paralelo, valoró los anuncios en materia de seguridad para los transportistas, aunque recalcó que la principal preocupación del gremio sigue siendo el costo del combustible.

Finalmente, el dirigente indicó que continuarán en conversaciones con el Gobierno y el Congreso para enfrentar lo que calificó como una “situación de máxima emergencia”, en medio del inminente aumento en el precio de los combustibles.