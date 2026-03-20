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VIDEO. Gratis por tiempo limitado: así puedes conseguir este videojuego inspirado en Pokémon

El juego posee mecánicas de coleccionismo, con distintas mascotas clasificadas por niveles de rareza, además de zonas que ofrecen desafíos y recompensas.

Pablo Castillo

Gamer holding gamepad and playing video game on desktop

Gamer holding gamepad and playing video game on desktop / Westend61

El juego Pet Lands, lanzado en 2024, se puede descargar gratis por tiempo limitado en Steam, gracias a su actual temporada de ofertas. La promoción permite añadir el título a la biblioteca sin costo hasta el 22 de marzo, tras lo cual volverá a su precio habitual.

La iniciativa forma parte de las campañas periódicas de la plataforma, que combinan grandes descuentos con la liberación temporal de videojuegos completos. En este caso, el beneficio responde a una acción puntual de sus desarrolladores, que optaron por ofrecer el título con un 100% de rebaja durante unos días.

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Desarrollado por Tbjbu2 y GrabTheGames, Pet Lands propone una experiencia de tipo “clicker” o incremental, centrada en la acumulación automática de recursos.

El jugador debe incubar criaturas estilo Pokémon que generan monedas de forma constante, permitiendo avanzar mediante mejoras progresivas y desbloqueo de nuevas mecánicas.

El sistema incorpora elementos de coleccionismo, con distintas mascotas clasificadas por rareza, además de zonas con desafíos y recompensas variables. A esto se suman eventos aleatorios que buscan mantener el interés en partidas que, por diseño, privilegian el progreso pasivo.

Mira el trailer de Pet Lands aquí:

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