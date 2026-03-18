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Monitor ciudadano: crean sitio web interactivo que registra medidas del nuevo gobierno

La página posee calendario, categorías y una línea de tiempo. Por ahora, muestra un total de ocho medidas.

Pablo Castillo

Monitor ciudadano: crean sitio web interactivo que registra medidas del nuevo gobierno

Un grupo de estudiantes creó un sitio web interactivo con todas las medidas tomadas por el gobierno del Presidente Kast. La página contiene calendario, categoría de la medida (economía, seguridad, etc.) y una línea de tiempo.

Definido como un monitor ciudadano con hechos verificados e interpretación ciudadana “sin filtros corporativos”, el sitio ya permite constatar hitos como el retiro de 43 decretos de protección ambiental, el freno a la negociación ramal y el retiro del Plan Nacional de Derechos Humanos.

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“Somos un colectivo ciudadano de profesionales y estudiantes de ingeniería dedicados a la transparencia gubernamental. Kastigo nace como una herramienta de fiscalización basada en datos públicos para garantizar el derecho a la información“, se lee en la plataforma.

Además, los desarrolladores aclaran que operan de forma autónoma y autofinanciada por la comunidad, habiendo disponible un apartado para donaciones de tres dolares.

Por ahora, la web presenta un total de ocho medidas. Dos correspondientes a Economía, el mismo número para Corporativo y una para Medio Ambiente. En cuanto a Laboral, Política y Seguridad, poseen una medida cada uno.

Visita el sitio aquí.

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